NTB представила новый компактный автодом Aosagi в японском стиле с туалетом, душем и кондиционером

Фото: NTB

На выставке Tokyo Camping Car Show 2026 компания NTB показала новый кемпер Aosagi с надстройкой над кабиной, созданный совместно с YouTube-блогером Kupio. Несмотря на компактные размеры, автодом получил стационарную кровать, душевую, кухню, кондиционер и солнечные панели.

Автодом построен на шасси Isuzu Travio и имеет компактные размеры – 4940 мм в длину, 1830 мм в ширину и 2980 мм в высоту. При этом минимальный радиус разворота составляет всего 4,4 метра, что должно облегчить эксплуатацию как в городе, так и на узких дорогах. Для управления автомобилем достаточно водительского удостоверения с допуском к автомобилям с автоматической коробкой передач.

Фото: NTB

Под капотом установлен 1,9-литровый турбодизель. В оснащение также входят система контроля слепых зон, система предотвращения столкновений, предупреждение о сокращении дистанции, защита от непреднамеренного ускорения, контроль полосы движения и система контроля усталости водителя. Кроме того, автомобиль получил специальную подвеску, задний стабилизатор и генератор мощностью 150 А.

Главной особенностью Aosagi стал необычный интерьер. В передней верхней части расположена двухъярусная кровать, в центре находится обеденная зона с кухней, вдоль правой стороны размещена полноценная стационарная кровать, а слева сзади предусмотрена отдельная многофункциональная комната.

Фото: NTB

Стационарная кровать не требует трансформации и позволяет отдыхать в любой момент. После поднятия спинок сидений ее длина увеличивается до 1900 мм при ширине 800 мм. Еще одно спальное место расположено над кабиной – оно имеет размеры 1950×1600 мм и рассчитано сразу на трех взрослых. Обеденная зона рассчитана на четырех-пятерых человек, а при необходимости превращается в дополнительную кровать размером 1850×1100 мм.

Отдельная многофункциональная комната оборудована раковиной и полностью водонепроницаема, благодаря чему может использоваться как душевая. В стандартное оснащение входит электрический бойлер, а также предусмотрен выдвижной отсек для переносного безводного туалета WrapPon.

Кухня оснащена встроенной мойкой со стеклянной крышкой, вытяжкой и дополнительными откидными столиками для приготовления пищи. В мебель встроены микроволновая печь и различные блоки управления. Над стационарной кроватью установлен вентилятор Maxx Fan.

Фото: NTB

В базовую комплектацию также входят бытовой кондиционер, литий-ионная аккумуляторная система, солнечные панели, холодильник и полноценная электрическая система жизнеобеспечения. Снаружи предусмотрен отдельный отсек, обеспечивающий быстрый доступ к вещам во время отдыха или барбекю.

Отдельное внимание разработчики уделили отделке. Потолок выполнен с имитацией древесины, задняя стенка кровати и кухни получила перфорированные панели для крепления аксессуаров, а внутренние поверхности вместо традиционных обоев отделаны полиуретаном и кожей. Такое решение, по словам создателей, не только улучшает внешний вид, но и повышает шумо- и теплоизоляцию.

Еще одной необычной деталью стал специальный держатель для пластиковых бутылок рядом с кухней. Он предназначен для хранения питьевой воды, поскольку вода из встроенного бака используется только для бытовых нужд.

Aosagi рассчитан на перевозку пяти человек и способен обеспечить спальными местами до шести пассажиров. Стоимость нового кемпера в Японии начинается от 12 миллионов 980 тысяч иен (примерно 6,65 миллиона рублей).



Ранее мы рассказывали о другом проекте на базе грузовичка Isuzu Travio, спроектированном компанией Vantech. Японская фирма подготовила собственный автодом под названием Cord Leaves, который также способен уместить внутри на ночлег до шести путешественников. И, как ни странно, его цена оказалась схожей с новым кемпером их конкурентов.