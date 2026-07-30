Японцы создали автодом длиной менее 5 метров с батареей на 8 кВт и запасом энергии для кондиционера

Фото: Vantech

Японская компания Vantech представила новое поколение автодома Cord Leaves, построенного на базе грузового шасси Isuzu Travio. Модель получила полностью переработанный кузов, новую литий-железо-фосфатную систему питания большой емкости и доработанную конструкцию, призванную сделать управление кемпером более комфортным даже для начинающих водителей. Официальный старт продаж новинки состоится в ближайшее время.

Новый кемпер Cord Leaves впервые показали на выставке Japan Camping Car Show 2026, проходившей с 30 января по 2 февраля. Производитель называет новинку автодомом среднего класса нового поколения, который получил сразу несколько крупных изменений по сравнению с предыдущей моделью.

Основой автодома стало шасси Isuzu Travio. Автомобиль оснащен 1,9-литровым дизельным двигателем мощностью 120 лошадиных сил, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальный крутящий момент достигает 320 Нм. Производитель отмечает, что благодаря минимальному радиусу разворота 4,4 метра управлять автодомом будет проще даже водителям с небольшим опытом.

Габариты новинки составляют 4990 мм в длину, 1990 мм в ширину и 2870 мм в высоту. При этом инженеры полностью переработали внешний вид модели. Новый цельнолитой кузов из стеклопластика получил более аэродинамичную форму, а задний бампер оборудовали воздуховодами и стабилизирующими ребрами, снижающими сопротивление воздушному потоку. Даже боковые маркизы интегрированы в кузов таким образом, чтобы уменьшить выступающие элементы.

Еще одной особенностью Cord Leaves оказалась новая конструкция подрамника, позволившая снизить центр тяжести автомобиля. Вместе с улучшенной аэродинамикой это должно уменьшить чувствительность кемпера к боковому ветру, а также сократить крены и раскачку во время движения.

В задней части предусмотрены два наружных вещевых отсека, предназначенных для хранения мокрых или загрязненных вещей отдельно от жилого пространства.

Коллаж: Daily-Motor

Одним из главных новшеств стала фирменная система ILiS ME с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 8 кВт. В дальнейшем производитель планирует предложить вариант с увеличенной емкостью до 16 кВт. В стандартное оснащение входит инвертор мощностью 3000 Вт, позволяющий одновременно использовать энергоемкие бытовые приборы, включая кондиционер, микроволновую печь, фен и электрический чайник.

Система поддерживает зарядку от сети переменного тока напряжением 100 и 200 В. Для нее также разработана домашняя зарядная станция ILiS HOME, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор емкостью 8 кВт примерно за 1 час 30 минут.

На крыше автодома можно разместить солнечные панели общей мощностью до 1090 Вт, что в сочетании с системой ILiS ME позволяет длительное время пользоваться электричеством вдали от внешних источников питания.

Коллаж: Daily-Motor

Планировка салона сохранила общую концепцию предыдущей модели, однако благодаря новой конструкции пола высота жилого пространства увеличилась на 14 см. Внутри расположены просторная обеденная зона, кухня с двухконфорочной плитой и раковиной из нержавеющей стали, многофункциональное помещение, холодильник с двусторонним открыванием дверей и бытовой кондиционер.

Двухъярусная кровать с трехсекционной конструкцией рассчитана на трех взрослых, а вместе с трансформируемой обеденной зоной кемпер способен обеспечить спальные места для шести человек. Вместимость автомобиля также составляет шесть пассажиров.

Стоимость нового Vantech Cord Leaves на японском рынке составляет 12 миллионов 540 тысяч иен (примерно 6,1 миллиона рублей по текущему курсу).