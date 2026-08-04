Новый Hyundai Elantra/Avante показали в кузове универсал

Рендер: Theottle

После премьеры нового поколения Hyundai Avante (Elantra) дизайнеры представили неофициальные изображения универсала на его базе. Такая версия пока не подтверждена производителем, однако на фоне скорого ухода Hyundai i30 с европейского рынка именно Elantra Wagon мог бы занять освободившуюся нишу.

Hyundai выпускала универсал на базе Elantra (Avante) в пятом поколении модели с 2009 по 2012 год. Позже компания отказалась от такого типа кузова, сосредоточившись на седанах, хетчбэках и кроссоверах. Однако универсалы по-прежнему пользуются устойчивым спросом в Европе, особенно среди семейных покупателей.

Поводом для появления рендеров стали сообщения о том, что Hyundai постепенно прекращает производство хетчбэка i30 без подготовки прямого преемника для европейского рынка. На этом фоне независимый дизайнер решил представить, как мог бы выглядеть универсал на базе нового Avante.

Рендер: Theottle

Судя по опубликованным изображениям, передняя часть автомобиля полностью повторяет недавно представленный седан. Универсал сохранил фирменный язык дизайна Art of Steel с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями, выразительными крыльями, H-образной световой подписью сзади и силуэтом, вдохновленным флагманским Hyundai Grandeur.

Рендер: Theottle

Главным отличием стала полностью переработанная задняя часть кузова. Благодаря удлиненной крыше и вертикальной двери багажника автомобиль получил бы более вместительное багажное отделение, а также увеличенный запас пространства над головами пассажиров второго ряда.

Интерьер на рендерах не показан, однако, если подобная версия когда-либо появится, она, вероятнее всего, унаследует салон седана с современными цифровыми технологиями, новыми вариантами отделки и расширенным списком оснащения.

Фото: Hyundai

Предполагается, что универсал получил бы те же силовые агрегаты, что и новый Avante. Базовым мог бы стать 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 147 лошадиных сил, а альтернативой выступит гибридная установка на базе 1,6-литрового двигателя с суммарной мощностью 155 лошадиных сил. Она оснащается системой интеллектуального рекуперативного торможения Smart Regenerative Braking 3.0 и функцией прогнозирования маршрута для повышения эффективности.

В самой Hyundai пока никак не комментируют появившиеся в Сети неофициальные изображения универсала Elantra Wagon, а также слухи о гипотетической возможности выпуска такого автомобиля.

Что касается седана Avante нового поколения, то он появится в продаже в Южной Корее до конца этого года, а уже в следующем году выйдет на мировой рынок под глобальным именем Elantra.