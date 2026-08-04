Toyota Land Cruiser FJ: ажиотаж начинает спадать?

Фото: LandCruisersSA

После выхода нового Toyota Land Cruiser FJ вокруг компактного рамного внедорожника возник настоящий ажиотаж. Однако спустя несколько месяцев после старта продаж в Японии в социальных сетях все чаще появляются сообщения от покупателей, которым дилеры неожиданно предлагают приобрести автомобиль из числа освободившихся заказов. Это породило слухи о том, что интерес к модели начал снижаться. Впрочем, представители дилерской сети утверждают, что ситуация выглядит иначе.

Toyota впервые представила Land Cruiser FJ на выставке Japan Mobility Show 2025. Новинка стала самой компактной моделью семейства Land Cruiser и сохранила классическую рамную конструкцию, благодаря чему сразу привлекла внимание поклонников внедорожников. Официальные продажи стартовали 14 мая 2026 года, после чего дилеры столкнулись с огромным количеством заявок, а прием новых заказов вскоре был временно остановлен.

По информации японских дилеров, спустя более двух месяцев после начала продаж часть автомобилей действительно стала доступна повторно. Однако связано это не со снижением интереса к модели, а с отменой ранее оформленных заказов.

Как объяснил представитель одного из дилерских центров Toyota, определенная часть покупателей оформляет заказ заранее исключительно для того, чтобы занять место в производственной очереди. Позже некоторые из них меняют планы и отказываются от покупки, благодаря чему освободившиеся автомобили предлагают следующим клиентам.

Фото: LandCruisersSA

При этом в автосалонах Toyota в Японии подчеркивают, что поток желающих приобрести Land Cruiser FJ остается высоким, поэтому говорить о падении спроса пока преждевременно.

По мнению представителей отрасли, свою роль играют и многочисленные слухи вокруг будущих обновлений модели. В японских СМИ и социальных сетях активно обсуждается возможность небольшого рестайлинга уже в ноябре 2026 года. В частности, распространяется информация о возможном появлении версии с круглыми фарами, которая особенно нравится поклонникам классических Land Cruiser.

Достоверного подтверждения этим сведениям пока нет, однако часть покупателей предпочитает дождаться потенциально обновленной версии, что также приводит к отказу от ранее оформленных заказов.

Еще одной причиной называют новую политику Toyota. Компания ограничивает прием заказов после заполнения производственного графика примерно на шесть месяцев вперед, чтобы избежать многолетних очередей и снизить активность перекупщиков.

Ежемесячный план продаж Land Cruiser FJ составляет около 1300 автомобилей. Это примерно вдвое меньше объема Land Cruiser 250. Дополнительным ограничением остается то, что Land Cruiser FJ выпускается на заводе Toyota в Бангпхо (Таиланд), поэтому быстро увеличить объемы производства невозможно.

Несмотря на это, источники утверждают, что для мировой модели уже создана производственная система, рассчитанная на выпуск десятков тысяч автомобилей в год. По мере роста объемов производства и насыщения рынка дефицит должен постепенно сократиться, а приобрести внедорожник станет значительно проще.

Напомним, недавно нам стало известно, что Toyota готовится расширить географию продаж модели Land Cruiser FJ и начать предлагать этот внедорожник не только в Таиланде и Японии, как сейчас, а еще и в странах Персидского залива.