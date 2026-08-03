Чего ждать от Hyundai Creta третьего поколения

Изображение: Hyundai

Hyundai завершает разработку третьего поколения одного из своих самых популярных кроссоверов. Прототипы новой Creta все чаще появляются во время дорожных испытаний, что говорит о приближении серийной премьеры. Ожидается, что модель заметно изменится внешне, станет просторнее внутри, сохранит привычную линейку бензиновых и дизельных двигателей, а впервые в своей истории получит полноценную гибридную силовую установку.

Hyundai Creta дебютировала в 2015 году и быстро стала одним из самых успешных компактных кроссоверов марки на развивающихся рынках. Второе поколение модели появилось в 2020 году, получив более современный дизайн, расширенное оснащение и новые системы безопасности. Сегодня Creta остается одной из ключевых моделей Hyundai в своем сегменте и продается сразу на многих мировых рынках.

Hyundai Creta занимает нишу компактных семейных кроссоверов, конкурируя с Kia Seltos, Honda HR-V, Toyota Yaris Cross и другими моделями класса B-SUV. В новом поколении производитель намерен сделать автомобиль более технологичным и повысить его привлекательность за счет электрифицированной версии.

Судя по шпионским фотографиям, новый Hyundai Creta получит полностью переработанную внешность. Передняя часть станет более вертикальной, что придаст кроссоверу более солидный и внедорожный облик.

Фото: Rushlane

Также ожидаются новые светодиодные фары с фирменными дневными ходовыми огнями в форме «бровей», напоминающими оформление Hyundai Venue. Дополнят обновленный дизайн переработанные бамперы и колесные диски нового дизайна.

По слухам, третье поколение Creta построят на современной платформе Hyundai-Kia K3, которая уже используется на Kia Seltos. Благодаря новой архитектуре автомобиль станет безопаснее, а также немного увеличится в размерах. Ожидается, что кроссовер окажется длиннее и шире нынешней модели, а салон станет просторнее.

Интерьер также ждет серьезное обновление. Предполагается, что Creta получит мультимедийную систему Pleos Connect нового поколения с увеличенным сенсорным дисплеем и современной цифровой приборной панелью. Кроме того, ожидаются новые материалы отделки, переработанные сиденья с регулируемыми подголовниками, а также улучшенный комфорт для пассажиров второго ряда.

Главной технической новинкой станет гибридная силовая установка, которая, по предварительным данным, будет построена на базе существующего 1,5-литрового бензинового двигателя. Именно эта версия должна стать главным отличием нового поколения от нынешнего.

При этом Hyundai не собирается отказываться от традиционных двигателей. В линейке, как ожидается, сохранятся атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил, 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 лошадиных сил, а также 1,5-литровый дизель мощностью 115 лошадиных сил. Покупателям по-прежнему предложат версии как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Официальная премьера Hyundai Creta нового поколения ожидается в 2027 году. Тогда же производитель раскроет полные технические характеристики, комплектации и стоимость модели.

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Ранее мы рассказывали о том, что Hyundai Creta вернулась в Россию в своем оригинальном варианте. Машину второго поколения (рестайлинг) привезли по схеме «серого» импорта. Ее цена составила 2,7 миллиона рублей.