В Россию по параллельному импорту вернули «настоящий» Hyundai Creta 

Фото: Hyundai

На российском рынке вновь появился Hyundai Creta, который официально больше не продается в стране. Один из дилеров выставил на продажу новый кроссовер, ввезенный по схеме параллельного импорта из ОАЭ.

Hyundai Creta дебютировал в 2014 году и быстро стал одной из самых успешных глобальных моделей корейской марки. В России кроссовер выпускался на заводе в Санкт-Петербурге и долгое время оставался самым продаваемым автомобилем в своем сегменте, став одной из ключевых моделей Hyundai в стране. После ухода марки с рынка после 2022 года место «Креты» заняли китайские кроссоверы, однако теперь эта корейская модель вновь стала доступна российским покупателям, пусть и неофициально.

Накануне наша редакция обнаружила объявление о продаже нового Hyundai Creta (рестайлинг второго поколения), который был ввезен в Россию по параллельному импорту. Автомобиль предлагает дилер из Воронежа, специализирующийся на поставках машин по схеме «серого» импорта.

Согласно опубликованному объявлению, автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, вариатором и передним приводом.

Фото: Hyundai

В перечень оснащения входят бесключевой доступ, электропривод складывания зеркал, система контроля слепых зон, кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, голосовое управление, круиз-контроль, подрулевые лепестки, цифровая приборная панель, кнопка запуска двигателя, мультимедийная система, кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, функция Auto Hold, электронный стояночный тормоз, панорамная крыша, парктроники, камера заднего вида, электропривод двери багажника, рейлинги на крыше, 17-дюймовые колесные диски, а также различные электронные ассистенты водителя.

В объявлении также указано, что предлагаемый Hyundai Creta собран в Индонезии и подпадает под льготный утилизационный сбор.

Кроме того, продавец готов привезти аналогичные автомобили под заказ и может помочь с русификацией мультимедийной системы, оформлением необходимых документов и постановкой автомобиля на учет.

Стоимость машины, заявленная в объявлении, составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей.

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Между тем, с недавних пор в России продают официально аналог Hyundai Creta второго поколения, выпуск которого наладили в Санкт-Петербурге. Речь идет о кроссовере Solaris HC, который отличается от «Креты», предлагавшейся в РФ до ухода Hyundai из России, только другими шильдиками на кузове и в салоне.

Цены на такие машины, согласно информации на официальном сайте продавца, начинаются от 2 миллионов 390 тысяч рублей (с учетом всех маркетинговых акций).