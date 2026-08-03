Новый самый дорогой автомобиль Toyota в истории показали на первых изображениях

Рендер: Apollo News Service

Toyota продолжает расширять семейство Century, постепенно превращая его в самостоятельный люксовый бренд. После появления внедорожника Century японский производитель готовит еще более эксклюзивную модель – двухдверное купе, которое, по данным японских СМИ, может дебютировать в конце 2027 года. Новинка должна стать самым дорогим автомобилем в истории марки и будет ориентирована на покупателей, привыкших к индивидуальному изготовлению автомобилей.

Toyota Century выпускается с 1967 года и на протяжении десятилетий остается самым престижным автомобилем японской марки. Изначально модель создавалась как представительский седан для руководителей крупных компаний и государственных структур, а ее производство всегда отличалось небольшими объемами и высоким уровнем ручной сборки. В последние годы Toyota начала превращать Century в отдельную линейку роскошных автомобилей, первым шагом в этом направлении стал выпуск внедорожника Century.

Рендер: Apollo News Service

Century Coupe станет новым флагманом семейства Century и будет ориентирован на сегмент сверхдорогих автомобилей ручной сборки. По замыслу производителя, модель должна конкурировать с эксклюзивными купе ведущих мировых люксовых брендов, предлагая клиентам максимально широкий уровень персонализации.

Впервые концепт двухдверного Century Toyota показала на выставке Japan Mobility Show 2025. Тогда компания официально подтвердила планы по развитию Century в качестве самостоятельного премиального бренда, а купе стало одной из самых обсуждаемых новинок того автосалона.

По слухам, стоимость серийной версии превысит цену нынешнего внедорожника Century, которая уже составляет около 27 миллионов иен (около 13,7 миллиона российских рублей). Ожидается, что цена купе превысит 30 миллионов иен, что эквивалентно примерно 15,2 миллиона рублей по текущему курсу.

Рендер: Apollo News Service

Одной из главных особенностей автомобиля станет полностью индивидуальный подход к каждому заказу. Покупателям предложат широкие возможности персонализации экстерьера, интерьера, отделочных материалов и оснащения. Такой формат продаж напоминает систему, которой пользуются производители автомобилей класса «ультра-лакшери».

Официальной информации о технической части пока нет. Наиболее вероятным вариантом считается использование 3,5-литровой подключаемой гибридной силовой установки V6, уже применяемой на внедорожнике Century. Также обсуждается возможность появления версии с двигателем V8.

Кроме того, в японских СМИ продолжают появляться слухи о более эксклюзивной модификации с новым 6-литровым двигателем V12 в сочетании с двумя электромоторами.

После начала продаж внедорожника Century на отдельных зарубежных рынках именно новое купе, как ожидается, станет ключевой моделью глобальной стратегии бренда Century. По данным японских СМИ, если разработка будет идти по плану, мировая премьера автомобиля может состояться в конце 2027 года. На данный момент Toyota официально сроки дебюта новой модели не раскрывает.

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Ранее мы рассказывали о том, что внедорожник Toyota Century, который уже продается и является самым дорогим автомобилем компании на сегодняшний день, предлагается даже в России. Правда его цена во много раз превышает стоимость машины в Японии.