Nissan представил новый электрический автодом с кухней и полноценной спальней

Фото: Nissan

Nissan продолжает расширять линейку кемперов и представил новую полностью электрическую модель Interstar-e Relax. Автодом разработан совместно с немецкой компанией Eifelland и сочетает запас хода более 400 километров с полноценным жилым пространством, рассчитанным на длительные путешествия.

В последние годы Nissan активно развивает направление автомобилей для путешествий, предлагая как заводские кемперы, так и специальные версии коммерческих моделей. Одним из наиболее известных проектов стал NV200 Vanette MyRoom, получивший интерьер в японском стиле. Теперь компания делает следующий шаг, впервые представив полностью электрический автодом, ориентированный на европейский рынок.

Interstar-e Relax рассчитан на покупателей, которым нужен современный кемпер без традиционного дизельного двигателя. Благодаря электрической силовой установке автомобиль предлагает тихую работу, возможность автономного использования бытовых приборов и более комфортное пребывание на природе.

Новый автодом построен на базе электрического фургона Nissan Interstar-e, разработанного совместно с немецким производителем кемперов Eifelland. Официальная премьера модели состоится на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.

В основе автомобиля лежит электрическая платформа с тяговой батареей емкостью 87 кВт/ч. Единственный электромотор развивает 141 л.с., а заявленный запас хода на одной зарядке достигает 410 километров.

Фото: Nissan

Главной особенностью новинки стал тщательно продуманный жилой модуль. Автодом рассчитан на четырех человек, а передние кресла могут разворачиваться, образуя небольшую гостиную.

В задней части установлена полноценная стационарная кровать размером 1900×1600 мм. В отличие от многих компактных кемперов, ее не нужно раскладывать перед ночевкой, что делает использование автомобиля значительно удобнее.

Кухонная зона включает все необходимое для путешествий: холодильник объемом 90 литров, индукционную плиту, мойку и многочисленные шкафы. Общий объем отсеков для хранения достигает 2,6 кубического метра, благодаря чему внутри можно разместить большое количество вещей и туристического снаряжения.

Фото: Nissan

Еще одной важной особенностью Interstar-e Relax стала система отопления. Вместо традиционных дизельных обогревателей здесь используется электрический отопитель Truma Eezy, который получает питание непосредственно от высоковольтной батареи автомобиля. Такое решение позволяет отказаться от работы двигателя во время стоянки, а также избежать шума и запаха дизельного топлива.

Кроме того, автодом поддерживает функцию V2L, позволяющую использовать тяговую батарею для питания внешних электроприборов, что делает автомобиль еще более удобным для отдыха вдали от инфраструктуры.

Стоимость нового Nissan Interstar-e Relax составляет 102 тысячи долларов, что по текущему курсу эквивалентно примерно 8,1 миллиону российских рублей. Продажи модели стартуют после ее официальной премьеры на выставке Caravan Salon 2026 в Германии.