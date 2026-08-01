Nissan показал заводской автодом с интерьером в японском стиле

Фото: Nissan

Nissan продолжает развивать собственную линейку заводских кемперов, предлагая альтернативу многочисленным тюнинг-проектам сторонних компаний. На мероприятии Tokyo Camper Show 2026, состоявшемся в июле, компания представил обновленный NV200 Vanette MyRoom, который благодаря необычному интерьеру в японском стиле оказался одной из самых обсуждаемых новинок выставки.

Серия MyRoom появилась в линейке Nissan как попытка создать заводской кемпер, максимально приближенный по комфорту к домашнему интерьеру. В отличие от большинства подобных автомобилей, здесь основной акцент сделан не на количестве оборудования, а на атмосфере и удобстве повседневного использования.

За основу проекта выбран хорошо известный коммерческий фургон NV200 Vanette, который благодаря компактным размерам и практичной компоновке давно используется в качестве базы для автодомов.

Фото: Nissan

Новый автодом NV200 Vanette MyRoom рассчитан на покупателей, которым нужен компактный автомобиль для путешествий без отказа от повседневной эксплуатации. Заводская подготовка позволяет получить полностью готовый кемпер с фирменной гарантией Nissan, не прибегая к услугам сторонних мастерских.

Снаружи автомобиль сохранил фирменный стиль семейства MyRoom. Минивэн получил черную решетку радиатора, передний и задний бамперы с отделкой из прочного неокрашенного пластика, рассчитанного на активную эксплуатацию. Дополняют образ двухцветная окраска кузова в песочно-бежевых тонах и черные стальные колесные диски, подчеркивающие туристический характер модели.

Главной особенностью новинки стал интерьер. Салон оформлен с широким использованием деревянных декоративных панелей, благодаря чему внутри создается атмосфера традиционного японского жилого пространства.

Фото: Nissan

Второй ряд сидений легко трансформируется. Его можно использовать как удобный диван для отдыха либо полностью разложить в полноценное спальное место, превращая автомобиль в компактную спальню для путешествий.

Еще одной необычной особенностью стала возможность использовать переносной аккумуляторный блок, созданный на базе технологий электромобиля Nissan Leaf. Через встроенную розетку переменного тока напряжением 100 В пассажиры могут подключать бытовую электронику и заряжать различные устройства во время отдыха.

Одновременно Nissan обновил и оснащение модели. Теперь уже в базовую комплектацию входят система предупреждения о выходе из полосы движения, электропривод складывания наружных зеркал и динамические указатели поворота.

Кроме того, передние кресла получили антибактериальную обивку и улучшенную поясничную поддержку, которая должна снизить усталость водителя и пассажира во время длительных поездок.

Благодаря сочетанию компактных размеров, необычного интерьера и заводского исполнения NV200 Vanette MyRoom остается одной из самых оригинальных моделей среди японских кемперов, ориентированных на путешествия и активный отдых.