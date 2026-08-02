Новый Toyota Corolla Cross станет экономичнее и технологичнее

Рендер: AutoYa

Toyota продолжает готовить масштабное обновление семейства Corolla. Предполагается, что вслед за новым поколением легковой Corolla компания приступит к смене поколения кроссовера Corolla Cross, который появился на рынке в 2020 году. Премьера модели, как ожидается, состоится в 2028 году. Пока производитель не раскрывает подробности проекта, однако дизайнеры уже представили первые рендеры автомобиля, выполненные по мотивам фирменного концепт-кара Corolla.

Toyota Corolla Cross дебютировала в 2020 году как кроссовер на базе семейства Corolla и быстро стала одной из самых востребованных моделей марки. Автомобиль занял нишу между C-HR и RAV4, предложив просторный салон, гибридные силовые установки и практичность семейного SUV. Сегодня Corolla Cross продается на большинстве мировых рынков и входит в число самых популярных кроссоверов Toyota.

Судя по опубликованным зарубежными СМИ рендерам, новое поколение Corolla Cross получит переднюю часть, выполненную в стиле концепта Corolla. Автомобиль сохранит фирменные пропорции кроссовера, но станет выглядеть современнее и динамичнее.

Рендер: AutoYa

Спереди ожидаются узкие светодиодные фары, соединенные световой полосой, а также вертикальные воздухозаборники по краям бампера. Ниже разместится безрамочная решетка радиатора, напоминающая оформление нынешней модели.

Сзади, по предварительным данным, появятся тонкие горизонтальные фонари, которые визуально сделают автомобиль шире.

Японские инсайдеры также сообщают, что новое поколение немного увеличится в размерах. Длина и высота кузова должны вырасти примерно на 10 мм, тогда как колесная база, вероятнее всего, останется прежней.

В салоне ждут появления более современной мультимедийной системы с увеличенным сенсорным дисплеем. Также прогнозируется установка 12,3-дюймовой цифровой приборной панели, поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядки для смартфонов и новой программной платформы Arene OS.

Главные изменения могут произойти под капотом. Компания уже разработала новое семейство 1,5-литровых двигателей, предназначенных для автомобилей следующего поколения. Эти агрегаты отличаются более высокой тепловой эффективностью, меньшими размерами и массой, а также рассчитаны на работу в составе гибридных и подключаемых гибридных силовых установок.

Как утверждается, новый двигатель примерно на 10% компактнее нынешнего, обеспечивает более плавную отдачу мощности и способен снизить расход топлива гибридных автомобилей примерно на 10–15%.

Для версии с подключаемой гибридной установкой также прогнозируется увеличение запаса хода на электротяге до более чем 90 километров.

Официально Toyota пока не раскрывала характеристики нового Corolla Cross, поэтому пока вся информация о потенциальной модернизации этой модели носит лишь предварительный характер.

Интересно, но недавно стало известно о том, что в России начали продавать первый кроссовер Toyota без бардачка. Этим автомобилем оказался паркетник Toyota bZ4X, цены на который, как удалось выяснить нашей редакции, начинаются от 2 миллионов 815 тысяч рублей и доходят до 3 миллионов 220 тысяч рублей.