Nissan признала угрозу своему будущему: новые автомобили будут разрабатывать почти вдвое быстрее

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Nissan намерена радикально ускорить создание новых автомобилей, чтобы сохранить конкурентоспособность. В компании признают, что традиционный подход к разработке оказался слишком медленным для современного рынка. Теперь японский автопроизводитель сокращает сроки проектирования, уменьшает число платформ и моделей, рассчитывая быстрее выводить новинки на рынок.

В последние годы Nissan проводит масштабную реструктуризацию бизнеса, стремясь сократить расходы и повысить эффективность разработки новых моделей. Компания делает ставку на унификацию платформ, оптимизацию модельного ряда и ускорение вывода автомобилей на рынок, чтобы лучше конкурировать с быстро развивающимися производителями, прежде всего из Китая.

Во время беседы с изданием Automotive News корпоративный вице-президент подразделения исследований и разработок Nissan Кадзуюки Ямагути заявил, что компании необходимо кардинально изменить подход к созданию новых автомобилей.

По его словам, главная задача заключается в максимально быстром выводе привлекательных моделей на рынок.

«Нам необходимо быстрее выводить на рынок привлекательную продукцию. Иначе мы не выживем. Очень простое сообщение», – заявил Ямагути.

Он отметил, что прежний процесс разработки был слишком «демократичным», из-за чего принятие решений занимало слишком много времени. Теперь Nissan намерена отказаться от лишних согласований и сделать процесс значительно более эффективным.

Одной из целей компании стало достижение так называемой «китайской скорости» разработки автомобилей. В рамках новой стратегии срок создания полностью новой модели планируется сократить с 52 до 37 месяцев, а для автомобилей, построенных на уже существующих решениях, – с 50 до 30 месяцев.

Компания также продолжит масштабную унификацию своей техники. К середине следующего десятилетия Nissan рассчитывает сократить количество используемых платформ с 13 до семи. Одновременно сложность конструкции отдельных деталей должна уменьшиться примерно на 70%.

Изменения затронут и модельный ряд. Его планируется сократить с 56 до 45 автомобилей, распределив их по четырем категориям: Heartbeat, Core, Growth и Partner.

Одной из первых моделей, созданных по новым принципам, станет Nissan Skyline следующего поколения. По данным компании, на его разработку ушло всего 26 месяцев. Премьера автомобиля ожидается уже этой зимой. В Японии модель будет продаваться под маркой Nissan, а для американского рынка готовится аналог под брендом Infiniti, который рассматривается в качестве преемника седана Q50.

После дебюта нового Skyline компания рассчитывает вернуть на рынок рамный внедорожник Xterra.

Кроме того, Nissan официально подтвердила разработку нового GT-R с двигателем внутреннего сгорания, однако его выход ожидается лишь через несколько лет. Аналогичная ситуация и с новым поколением спорткара Z, которое, по словам представителей компании, появится не раньше 2030 года.

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Накануне мы рассказывали о том, что ради выживания Toyota предлагает японским брендам объединиться. К такому решению компании из Страны восходящего солнца подталкивает конкуренция со стороны китайских автопроизводителей.