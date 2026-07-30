Японские автогиганты могут перейти к единому стандарту деталей на фоне давления со стороны Китая

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Бывший президент Toyota Кодзи Сато призвал крупнейших японских автопроизводителей активнее сотрудничать друг с другом. По его мнению, стандартизация комплектующих и обмен технологиями помогут снизить расходы на разработку новых автомобилей и усилить позиции японской автомобильной промышленности.

Toyota является крупнейшим автопроизводителем Японии и одним из ведущих автомобильных концернов мира. Компания традиционно делает ставку на развитие собственных технологий, однако в последние годы японские производители все чаще рассматривают сотрудничество как способ ускорить разработку новых решений в условиях роста конкуренции из КНР.

Не так давно автомобильная промышленность Японии столкнулась с новым вызовом со стороны китайских производителей, которые активно продвигают автомобили с низкой стоимостью и получают поддержку в виде государственных субсидий. На этом фоне бывший президент Toyota Кодзи Сато заявил о необходимости более тесного взаимодействия между семью крупнейшими японскими автопроизводителями.

Сейчас Кодзи Сато занимает должность вице-председателя и главного промышленного директора группы, а также возглавляет Японскую ассоциацию автопроизводителей. По его мнению, японским компаниям необходимо отказаться от избыточной внутренней конкуренции и сосредоточиться на совместном развитии.

Одним из ключевых направлений может стать стандартизация материалов и комплектующих. Кодзи Сато считает, что создание общих производственных стандартов позволит снизить себестоимость автомобилей, сократить расходы на исследования и разработки, а также ускорить вывод новых моделей на рынок.

По его словам, семь крупнейших японских автопроизводителей должны создать «японские стандарты» для массовых компонентов. Предполагается, что первые стандартизированные материалы могут появиться в течение ближайших одного-двух лет, после чего такие решения планируется продвигать и на мировом рынке.

При этом компании смогут сохранить индивидуальность своих автомобилей. Сэкономленные средства предлагается направлять на разработку новых технологий, включая уникальные пользовательские интерфейсы для каждой марки при использовании общей технической базы.

Инициатива уже получила поддержку генерального директора Nissan Ивана Эспиносы. Другие японские автопроизводители пока не дали официальных комментариев по этому вопросу.

Впрочем, отраслевые аналитики отмечают и возможные сложности такого подхода. По их мнению, необходимость согласования решений между несколькими компаниями может замедлить разработку отдельных моделей и технологий.

Тем не менее Кодзи Сато считает, что более тесное сотрудничество станет одним из способов укрепить позиции японского автопрома в условиях растущей конкуренции на мировом рынке.

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Примечательно, но в последнее время китайские автомобили стали догонять своих японских визави даже в том, в чем те преуспели сильнее всего – в надежности. Накануне мы рассказывали о машинах из «Поднебесной», которые легко выдерживают пробег в 100 тысяч километров и практически не имеют недостатков с точки зрения ресурса даже в сравнении с современными японскими соперниками.