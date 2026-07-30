Новый Opel Corsa впервые показали на рендерах

В Сети появились первые неофициальные рендеры нового поколения Opel Corsa. По данным европейской автомобильной прессы, премьера седьмой генерации популярного хэтчбека состоится в 2027 году, а модель получит новую платформу, электрическую силовую установку и современные технологии.
Opel Corsa выпускается с 1982 года и остается одной из самых массовых моделей немецкой марки. После перехода Opel в состав PSA, а затем Stellantis, Corsa стала техническим родственником Peugeot 208, разделив с ним платформу и основные силовые установки.
Как пишет французское издание Auto-Moto, Opel уже ведет разработку седьмого поколения Corsa. Независимые дизайнеры представили первые рендеры будущего хэтчбека.
Ожидается, что новый Opel Corsa сохранит тесную техническую связь с Peugeot 208. После смены поколения обе модели будут построены на новой платформе STLA Small, предназначенной для компактных электромобилей концерна Stellantis.
Если информация подтвердится, Peugeot 208 нового поколения дебютирует весной 2027 года, а премьера Opel Corsa состоится несколькими месяцами позже – предположительно осенью, во время автосалона в Мюнхене.
По слухам, длина нового Corsa может увеличится примерно до 4,1 метра. Сообщается, что модель может получить литий-железо-фосфатные (LFP) тяговые батареи вместо никель-марганец-кобальтовых (NMC), использующихся сегодня.
Характеристики силовых установок пока не раскрываются. Вместе с тем источники утверждают, что Corsa может получить систему электронного рулевого управления без механической связи между рулем и передними колесами. Предполагается, что такое решение позволит уменьшить радиус разворота и повысить точность управления на высоких скоростях.
Производство нового Opel Corsa, как и прежде, планируется организовать на заводе в Сарагосе (Испания), где также выпускаются Peugeot 208 и Lancia Ypsilon.
Несмотря на ожидаемую премьеру в 2027 году, начало продаж, по предварительной информации, состоится только в начале 2028 года.
В дальнейшем семейство модели, как утверждается, пополнится новым спортивным вариантом GSE. Если верить инсайдерским утечкам, мощность такой версии может превысить 300 лошадиных сил.
При этом нынешний Opel Corsa с двигателями внутреннего сгорания пока не уйдет в отставку. Модель ожидает второе обновление после рестайлинга образца 2023 года, что позволит сохранить бензиновые версии в продаже и поддержать их конкурентоспособность до появления полностью нового поколения.
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Напомним, ранее мы рассказывали о преемнике родственника Opel Corsa – хэтчбека Peugeot 208. Ходят слухи, что его могут разделить сразу на две модели: с ДВС и полностью электрическую.