Новый Opel Corsa впервые показали на рендерах

Рендер: Auto-Moto

В Сети появились первые неофициальные рендеры нового поколения Opel Corsa. По данным европейской автомобильной прессы, премьера седьмой генерации популярного хэтчбека состоится в 2027 году, а модель получит новую платформу, электрическую силовую установку и современные технологии.

Opel Corsa выпускается с 1982 года и остается одной из самых массовых моделей немецкой марки. После перехода Opel в состав PSA, а затем Stellantis, Corsa стала техническим родственником Peugeot 208, разделив с ним платформу и основные силовые установки.

Как пишет французское издание Auto-Moto, Opel уже ведет разработку седьмого поколения Corsa. Независимые дизайнеры представили первые рендеры будущего хэтчбека.

Ожидается, что новый Opel Corsa сохранит тесную техническую связь с Peugeot 208. После смены поколения обе модели будут построены на новой платформе STLA Small, предназначенной для компактных электромобилей концерна Stellantis.

Рендер: Auto-Moto

Если информация подтвердится, Peugeot 208 нового поколения дебютирует весной 2027 года, а премьера Opel Corsa состоится несколькими месяцами позже – предположительно осенью, во время автосалона в Мюнхене.

По слухам, длина нового Corsa может увеличится примерно до 4,1 метра. Сообщается, что модель может получить литий-железо-фосфатные (LFP) тяговые батареи вместо никель-марганец-кобальтовых (NMC), использующихся сегодня.

Характеристики силовых установок пока не раскрываются. Вместе с тем источники утверждают, что Corsa может получить систему электронного рулевого управления без механической связи между рулем и передними колесами. Предполагается, что такое решение позволит уменьшить радиус разворота и повысить точность управления на высоких скоростях.

Производство нового Opel Corsa, как и прежде, планируется организовать на заводе в Сарагосе (Испания), где также выпускаются Peugeot 208 и Lancia Ypsilon.

Несмотря на ожидаемую премьеру в 2027 году, начало продаж, по предварительной информации, состоится только в начале 2028 года.

В дальнейшем семейство модели, как утверждается, пополнится новым спортивным вариантом GSE. Если верить инсайдерским утечкам, мощность такой версии может превысить 300 лошадиных сил.

При этом нынешний Opel Corsa с двигателями внутреннего сгорания пока не уйдет в отставку. Модель ожидает второе обновление после рестайлинга образца 2023 года, что позволит сохранить бензиновые версии в продаже и поддержать их конкурентоспособность до появления полностью нового поколения.

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Напомним, ранее мы рассказывали о преемнике родственника Opel Corsa – хэтчбека Peugeot 208. Ходят слухи, что его могут разделить сразу на две модели: с ДВС и полностью электрическую.