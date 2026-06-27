Знаменитый Opel Kadett GSE возродили в виде виртуального современного электрокара

Рендер: mike.g.concepts

Компания Opel продолжает активно развивать линейку спортивных электрифицированных моделей GSE, а дизайнеры уже фантазируют о том, как могли бы выглядеть легендарные автомобили марки в новом исполнении. Одной из таких работ стал виртуальный концепт Opel Kadett GSE, созданный независимым дизайнером.

Opel Kadett выпускался с 1936 по 1940 год, а затем вновь появился в модельной линейке в 1962-м. За три десятилетия автомобиль сменил шесть поколений и стал одним из самых успешных компактных автомобилей марки, а позднее уступил место модели Opel Astra.

Для многих поклонников Opel именно Kadett GSE остается символом спортивных хэтчбеков 1980-х годов. Поэтому неудивительно, что дизайнеры регулярно предлагают современные интерпретации этой модели, особенно на фоне перехода бренда к электрическим автомобилям.

Сегодня Opel активно развивает спортивное направление GSE. Компания уже представила электрический кроссовер Mokka GSE, обновленный Corsa GSE, а также выступает в чемпионате мира Formula E, где готовится вывести на старт собственную команду.

Рендер: mike.g.concepts

На этом фоне дизайнер под псевдонимом в сети «mike.g.concepts» решил представить, каким мог бы стать новый Kadett GSE. За основу проекта он взял Opel Kadett D, совместив классические пропорции с современным фирменным стилем марки.

Передняя часть концепта выполнена в ретро-стилистике с узнаваемыми чертами классического Kadett, тогда как задняя получила более футуристичный дизайн с элементами в духе киберпанка и вертикальными светодиодными фонарями.

Рендер: mike.g.concepts

По замыслу автора, автомобиль должен сохранить компактные размеры, но получить полностью электрическую силовую установку из современной линейки Opel GSE. Ее мощность могла бы составить 281 лошадиную силу, а максимальный крутящий момент — 345 Нм, что обеспечило бы модели весьма динамичные характеристики.

Разумеется, этот проект не имеет отношения к официальным разработкам Opel и существует исключительно в цифровом формате. Так что надеяться на его реализацию в жизнь (по крайней мере в конкретно этом виде) в ближайшее время точно не стоит.