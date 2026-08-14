Новый Opel Corsa 2027 года: каким будет преемник популярного хэтчбека

Рендер: Julien Jodry/Auto-Moto

Opel готовит новое поколение Corsa, которое, по предварительным данным, может дебютировать в 2027 году. Автомобиль перейдет на новую платформу Stellantis и получит более крупные размеры, а основную ставку сделают на электрическую версию. При этом нынешняя Corsa с двигателем внутреннего сгорания, как ожидается, продолжит выпускаться в обновленном виде.

Opel Corsa впервые появилась в 1982 году и за несколько десятилетий превратилась в одну из ключевых моделей немецкой марки. Нынешнее поколение Corsa выпускается с 2019 года и стало первой моделью семейства, созданной после перехода Opel под контроль группы PSA, а затем Stellantis. Автомобиль использует общую техническую основу с Peugeot 208 и Lancia Ypsilon, что сохранилось и в дальнейшем развитии модели.

Новое поколение Corsa станет одним из первых автомобилей Opel, созданных на архитектуре STLA One. Эта платформа была представлена Stellantis в 2025 году и рассчитана на компактные модели концерна. Будущая Corsa сохранит принадлежность к B-сегменту, но станет немного крупнее нынешней версии – ее длина, согласно имеющимся прогнозам, составит около 4,1 метра.

Рендер: Julien Jodry/Auto-Moto

Внешность автомобиля пока можно оценить только по компьютерным изображениям Auto-Moto. Они показывают развитие нынешнего дизайна Opel с более современными пропорциями и переработанной передней частью. При этом Corsa сохранит узнаваемый формат компактного городского хэтчбека.

Техническая часть станет одним из главных отличий новой модели. Электрическая Corsa должна перейти на аккумуляторы с химией LFP вместо используемых сейчас батарей NMC. Также рассматривается возможность применения технологии steer-by-wire – системы электронного управления рулевым механизмом без традиционной механической связи между рулем и колесами. Впрочем, пока эта информация остается на уровне предположений.

Производство новой Corsa планируется сохранить в испанской Сарагосе. На этом же предприятии выпускаются Peugeot 208 и Lancia Ypsilon, с которыми немецкий хэтчбек связан общей технической базой.

Ожидается, что мировая премьера новой Corsa состоится осенью 2027 года. Одним из возможных мест дебюта называется автосалон в Монако. Прием заказов, по предварительным данным, может начаться только в начале 2028 года.

При этом переход на новую архитектуру не означает полного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Бензиновая Corsa и ее мягкая гибридная версия, вероятно, продолжат существование на базе нынешнего поколения, которое получит очередное обновление. Такой подход может позволить Opel одновременно предложить полностью электрическую модель и сохранить более доступные версии с традиционной силовой установкой.

В линейке также может появиться спортивная модификация GSE – подобная версия уже предлагается для нынешней Corsa. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.