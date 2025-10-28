ДомойАвтоновости сегодняКак машина, которую не мыли с 1977 года, стала самым известным автомобилем...

Как машина, которую не мыли с 1977 года, стала самым известным автомобилем Берлина

Текст: Михаил Романченко
Ханнс-Людеке Родевальд – немецкий автомобильный инженер и профессор однажды решил провести любопытный эксперимент со своим Opel Olympia Caravan 1956 года выпуска, который впоследствии сделал его самой известной машиной в Берлине. В чем он заключался?

Смысл был в том, чтобы обслуживать автомобиль с минимальными усилиями, сведя ремонт к минимуму, необходимому для прохождения техосмотра. И не мыть машину от слова «совсем».

Opel Olympia Caravan 1956 Ханнса-Людеке Родевальда

С 1977 года в Opel Olympia Caravan жителя Берлина менялись только масло и фильтры. Автомобиль заправлялся качественным топливом и без проблем проходил строгие местные техосмотры.

С момента начала эксперимента машина проехала почти 130 тысяч километров и за этот период подверглась замене шестерни распредвала, выпускного клапана и сцепления.

И если с технической частью автомобиля все было более-менее нормально, то с внешностью становилось все хуже и хуже. Коррозия полностью устранила с кузова машины краску, заменив ее на ржавчину, грязь и плесень. 

Opel Olympia Caravan 1956 Ханнса-Людеке Родевальда

Машина была часто припаркована на улицах центрального Берлина, где стала настоящей достопримечательностью. На слое грязи, ржавчины и плесени, покрывающей кузов автомобиля, туристы оставляли различные послания: сердечки, номера телефонов и инициалы. 

Несмотря на запрет властей использовать старые машины в центральной части Берлина, владельцу ржавого Caravan удалось добиться специального разрешения для того, чтобы ездить по берлинской экологической зоне, но с ограничением пробега в 500 километров в год. 

Opel Olympia Caravan 1956 Ханнса-Людеке Родевальда

Ржавый Opel Родевальда, который не подвергался мойке с 1977 года, по-прежнему стоит на учете и находится в рабочем состоянии, однако его обладатель больше не использует машину в дальних поездках, опасаясь за свою безопасность (в автомобиле не предусмотрены ремни и подушки безопасности).

Салон Opel Olympia Caravan 1956 Ханнса-Людеке Родевальда

На вопрос о том, как долго может прослужить автомобиль, если проводить только самый необходимый ремонт и не тратиться на поддержание его косметического состояния, немец ответил следующее: «Очень долго! Если вы просто хотите ездить на машине, вам не нужна красивая обертка».

Фото:Hagerty

