Китайские автомобили после 100 000 км: 10 машин, которые хвалят владельцы

Фото: Haval

Главный страх вторичного рынка 2026 года – покупать подержанного «китайца» с шестизначным числом на одометре. Но так ли все страшно на самом деле? Разбираем 10 моделей, которые спокойно преодолевают рубеж в 100 000 км.

Важная оговорка: список не является рейтингом абсолютной надёжности. У одной и той же модели разные агрегаты, годы выпуска и условия эксплуатации могут давать совершенно разный результат.

Haval Jolion

Один из самых массовых китайских кроссоверов в России – а массовость на вторичке почти всегда играет покупателю на руку. По Jolion накоплен большой опыт обслуживания, нет дефицита расходников и хорошо известны слабые места.

При нормальном сервисе турбомотор 1,5 и роботизированная коробка обычно переживают первую сотню тысяч без серьёзных вмешательств. Владельцы чаще жалуются не на критические поломки, а на мелочи: работу мультимедиа, эргономику и отдельные элементы подвески.

Что проверить: работу робота на холодную и после прогрева, состояние подвески, историю замены масла в коробке.

Geely Atlas Pro

Atlas Pro – один из наиболее понятных вариантов среди китайских кроссоверов с пробегом. У него уже сформировалась репутация автомобиля, который можно обслуживать без постоянного поиска редких деталей.

Главное преимущество – распространённость. Машину знают независимые сервисы, а на вторичном рынке достаточно предложений с прозрачной историей. Перед покупкой важно уточнить версию силовой установки и внимательно проверить работу электроники.

Что проверить: полный привод, состояние аккумулятора, работу гибридной надстройки у соответствующих версий, отсутствие ошибок по электронным системам.

Geely Coolray

Coolray остаётся одним из наиболее ликвидных китайских кроссоверов. Владельцев привлекают динамика, богатое оснащение и доступность запчастей. После 100 тысяч километров машина требует уже не поверхностного осмотра, а полноценной диагностики — но сама по себе эта отметка для модели не критична.

Особое внимание стоит уделить коробке DCT 7DCT330: рывки, задержки при переключениях и следы перегрева должны стать поводом отказаться от покупки или существенно снизить цену.

Что проверить: роботизированную трансмиссию, турбину, систему охлаждения и историю обслуживания.

Changan CS35 Plus

Компактный CS35 Plus часто выбирают как альтернативу корейским кроссоверам. У модели сравнительно простая конструкция, нет избытка сложных премиальных опций, а потому и меньше потенциально дорогих сюрпризов.

Автомобиль нельзя назвать полностью беспроблемным, но серьёзных системных отказов на первой сотне тысяч владельцы отмечают нечасто. Для города это один из разумных вариантов на вторичном рынке.

Что проверить: состояние передней подвески, качество работы мультимедиа, следы коррозии на днище и кузовных швах.

Changan CS55

CS55 интересен сочетанием турбомотора и классического шестиступенчатого автомата Aisin. Для покупателя подержанного автомобиля это важное преимущество: такая коробка понятнее в ремонте и обычно вызывает меньше опасений, чем роботизированные трансмиссии.

После 100 тысяч километров возможны расходы на подвеску, опоры двигателя и обслуживание теплообменника, но при грамотной эксплуатации модель остаётся одним из наиболее сбалансированных вариантов.

Что проверить: работу автомата, течи технических жидкостей, состояние опор двигателя и систему охлаждения.

Haval H9

Рамный Haval H9 давно знаком российским владельцам и сервисам. Его покупают не за экономичность, а за полноценный внедорожный потенциал, просторный салон и понятную конструкцию.

На большом пробеге критично не само число на одометре, а то, как автомобиль использовали. Машина, которая регулярно ездила по тяжёлому бездорожью, может потребовать крупных вложений в трансмиссию и подвеску. Но ухоженный экземпляр способен стать интересной альтернативой более дорогим японским внедорожникам.

Что проверить: раму и кузов на коррозию, раздаточную коробку, работу блокировок, карданные валы и историю внедорожной эксплуатации.

JAC J7

Лифтбек J7 выделяется среди китайских моделей тем, что это не очередной кроссовер. У автомобиля достаточно простая архитектура и понятная эксплуатация, а владельцы чаще говорят о нюансах отделки и шумоизоляции, чем о серьёзных неисправностях агрегатов.

Покупать J7 стоит только после проверки вариатора: плавность старта, отсутствие гула и своевременное обслуживание здесь важнее красивого кузова и богатой комплектации.

Что проверить: вариатор, подвеску, состояние тормозных дисков и работу климатической системы.

Geely Emgrand X7

Уже не новый герой рынка, зато модель успела доказать, что китайский кроссовер может ездить долго. Emgrand X7 ценят за сравнительно простую технику и доступность неоригинальных запчастей.

Конечно, возрастные экземпляры после 100 тысяч километров потребуют вложений. Но это обычно предсказуемые работы: подвеска, расходники, резинки, элементы тормозной системы, а не внезапная замена сложного агрегата.

Что проверить: кузов на коррозию, автоматическую коробку, состояние двигателя и качество предыдущего ремонта.

Exeed TXL

Премиальный кроссовер Exeed TXL нельзя назвать дешёвым в содержании, но он привлекает владельцев уровнем оснащения, комфортом и хорошей шумоизоляцией. При прозрачной истории обслуживания это один из наиболее интересных вариантов в своём классе.

Главный риск не столько ресурс двигателя, сколько стоимость сложной электроники и деталей подвески. Машина после ДТП или с пропущенными ТО может быстро трансформировать выгодную покупку в дорогой ремонт.

Что проверить: все электронные ассистенты, работу полного привода, коробку передач, состояние тормозов и адаптивных амортизаторов, если они есть.

GAC GS8

Большой кроссовер GAC GS8 ценят за простор, внешность и классическую компоновку. Машина не настолько массовая, как Jolion или Tiggo, поэтому перед покупкой особенно важно убедиться в доступности деталей в своём регионе.

Ухоженный GS8 после 100 тысяч километров может быть удачной семейной машиной. Но экономить на комплексной диагностике не стоит: ремонт крупного кроссовера в любом случае окажется недешёвым.

Что проверить: автоматическую коробку, полный привод, подвеску, состояние кузова и наличие запчастей у местных поставщиков.