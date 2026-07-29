Необычный трехрядный минивэн Toyota в стиле внедорожника: машину все еще ждут на конвейере

Рендер: Goo-net

Toyota еще в 2023 году представила необычный концепт X-VAN GEAR, однако интерес к нему не утихает до сих пор. Причина проста – автомобиль предлагал редкое сочетание трехрядного минивэна с практичным салоном и внешности полноценного внедорожника, которого сегодня нет в линейке марки. Однако это не значит, что такого автомобиля не появится в ближайшем будущем.

Концепт X-VAN GEAR дебютировал на выставке Japan Mobility Show 2023. Его разработкой занималась Toyota Auto Body – дочерняя компания Toyota, отвечающая за производство и разработку таких моделей, как Hiace, Alphard, Vellfire, Noah и Voxy. Еще на момент премьеры многие эксперты были уверены, что проект является потенциальной основой для будущего серийного автомобиля.

X-VAN GEAR позиционировался Toyota как новое видение семейного минивэна. Автомобиль сочетал традиционные преимущества моделей этого класса с внешностью, вдохновленной полноценными внедорожниками.

Концепт получил кузов длиной 4695 мм, шириной 1820 мм и высотой 1855 мм. По длине он практически соответствует Toyota Noah и Voxy, однако оказался примерно на 90 мм шире и примерно на 40 мм ниже.

Несмотря на внедорожный облик, X-VAN GEAR представлял собой полноценный минивэн. В его салоне были предусмотрены три ряда сидений с шестью посадочными местами.

Изображения: Toyota

Дизайн концепта заметно отличался от привычных моделей этого класса. Автомобиль получил почти вертикальное лобовое стекло, горизонтальный капот, расширенные колесные арки, массивные пластиковые накладки, узкие фары и колеса большого диаметра. Все это придавало минивэну внешность настоящего SUV.

При этом разработчики не отказались от практичности. Концепт был оснащен бесстоечной конструкцией кузова с широким проемом боковых дверей, тремя крупными стеклянными секциями крыши, поворотным передним пассажирским сиденьем и трансформируемым вторым рядом, который можно использовать в качестве стола.

Во время презентации Toyota Auto Body также рассказала о других вариантах модели. Помимо версии X-VAN GEAR были разработаны концепции X-VAN Core с акцентом на комфорт и X-VAN Tool, в которой третий ряд сидений можно убрать для увеличения грузового пространства. Однако на выставке эти модификации так и не показали.

Сегодня Toyota предлагает широкую линейку внедорожников семейства Land Cruiser, однако в ее модельном ряду по-прежнему отсутствует серийный минивэн, сочетающий практичность семейного автомобиля с брутальным дизайном SUV. Пока компания не сообщала о планах по отправке X-VAN GEAR в производство, однако еще недавно ходили слухи, что эта модель готовится к коммерциализации. Правда сроки серийного запуска этой модели инсайдеры пока так и не назвали.

Если такой автомобиль появится на свет, то ему предстоит навязать конкуренцию популярному вседорожному минивэну Mitsubishi Delica, который, к слову, вскоре переживет крупную модернизацию и будет сильно отличаться от модели D:5, представленной на рынке с минимальными изменениями на протяжении последних 19 лет.