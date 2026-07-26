Новая Mitsubishi Delica D:6 может отказаться от дизеля и получить футуристичную внешность

Рендер: Apollo News Service

В Японии появились новые спекуляции на тему следующего поколения популярного внедорожного минивэна Mitsubishi Delica. Если они подтвердятся, культовый минивэн впервые за почти два десятилетия сменит поколение, откажется от дизельного двигателя и получит современную подключаемую гибридную установку, а также обзаведется дизайном «из будущего».

Нынешняя Mitsubishi Delica D:5 дебютировала еще в 2007 году и остается одной из самых долгоживущих моделей марки. За это время автомобиль пережил масштабный рестайлинг в 2019 году и очередное обновление в начале 2026-го, сохранив уникальное сочетание вместительного минивэна и полноценного полноприводного внедорожника.

По данным японских СМИ, сейчас Mitsubishi готовится к выпуску нового поколения Delica, которое, предположительно, получит индекс D:6. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако источники утверждают, что работа над моделью уже ведется. На это намекают тизерные изображения некоего высокого минивэна, который компания периодически публикует в своих соцсетях.

Несмотря на возраст нынешней Delica D:5, компания долго не спешила менять поколение. Одной из причин называют успешную модернизацию 2019 года, когда автомобиль получил новый 2,2-литровый дизельный двигатель, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, улучшенные системы безопасности и более современный интерьер.

Кроме того, в последние годы Mitsubishi сосредоточила основные ресурсы на развитии глобальных моделей, включая Outlander PHEV и пикап Triton.

Однако ужесточение экологических требований и дальнейшее развитие электрификации, как утверждает японская пресса, вынуждают компанию подготовить полностью новую Delica.

Главным изменением может стать отказ от дизельного двигателя. По предварительной информации, следующая Delica D:6 получит подключаемую гибридную силовую установку, созданную на базе системы Outlander PHEV.

Ожидается, что в ее состав войдет 2,4-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, по одному на каждой оси. За управление полным приводом будет отвечать фирменная система S-AWC.

По слухам, суммарная мощность установки составит около 300 лошадиных сил, а запас хода исключительно на электротяге достигнет 80–100 километров.

Одним из преимуществ новой силовой установки станет возможность использовать тяговую батарею в качестве внешнего источника питания. Такая функция окажется полезной во время путешествий, кемпинга или в случае отключения электроэнергии.

Рендер: Apollo News Service

Что касается дизайна, то, по данным японских СМИ, Delica может сохранить узнаваемый угловатый силуэт и внедорожный характер, однако получит дальнейшее развитие фирменной стилистики Dynamic Shield (примеры на спекулятивных рендерах выше).

Также ожидается увеличение колесной базы, благодаря чему пространство для пассажиров второго и третьего рядов станет еще больше, при этом внешние размеры автомобиля останутся близкими к нынешней модели.

Современная гибридная техника неизбежно скажется на стоимости новинки. По предварительным данным, цена Mitsubishi Delica D:6 будет находиться в диапазоне от 5,8 до 7 миллионов иен (примерно 2,8 – 3,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Это заметно выше стоимости нынешней Delica D:5, за которую на родине сейчас просят минимум 4,9 миллиона иен (эквивалентно почти 2,4 миллионам рублей).

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Но Mitsubishi Delica нового поколения не единственная перспективная новинка компании, которую ждут поклонники этого бренда. Недавно руководство японского автопроизводителя подтвердило возрождение внедорожника Mitsubishi Pajero и намекнуло на возвращение его младшего брата Pajero Mini.