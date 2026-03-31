Новый сверхпрочный минивэн Toyota для бездорожья готовится к коммерциализации

Фото: Toyota

В 2023 году Toyota показала концепт-кар X-Van Gear. Машина представляла собой внедорожный пассажирский минивэн, который по формату очень схож с Mitsubishi Delica. Его длина составляла 4,7-метра, а ширина и высота – по 1,8-метра, что делало автомобиль представителем среднеразмерного сегмента.

По информации японского портала «Kuruma-News», сейчас эта модель готовится к коммерциализации. Журналисты утверждают, что на это указывает регистрация дизайна X-Van Gear в патентном ведомстве Японии. Впрочем, конкретные сроки запуска этой модели в продажу пока не называются.

Ранее мы сообщали о том, что серийный пассажирский минивэн Toyota X-Van Gear «завис» в разработке. Считалось, что эта модель будет построена на той же платформе, что и среднеразмерные вэны Noah и Voxy (TNGA-C), а также получит полноприводную систему и высокий клиренс.

Под его капотом должна была расположиться гибридная силовая установка на базе 1,8-литрового бензинового ДВС.

Отличительной чертой X-Van Gear еще в момент его официальной премьеры в качестве концепт-кара был большой дверной проем, обеспеченный отсутствием традиционной центральной стойки и раздвижной дверью.

Считается, что это конструктивное решение вряд ли переберется в серийный минивэн, поскольку заставит компанию пожертвовать жесткостью кузова на скручивание, которое так необходимо условно «внедорожной» модели.