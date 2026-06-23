Новый Peugeot 2008 показан на первых рендерах

Рендер: Auto-Moto/Julien Jodry

Компания Peugeot продолжает работу над следующим поколением кроссовера 2008. Хотя до официальной премьеры модели еще далеко, в Сети уже появились первые неофициальные изображения будущей новинки, демонстрирующие возможное направление развития дизайна одного из самых популярных SUV французской марки.

Ожидается, что новый Peugeot 2008 станет полностью электрическим и будет построен на современной архитектуре Stellantis.

Peugeot 2008 дебютировал в 2013 году и быстро стал одной из самых востребованных моделей французского бренда. За два поколения автомобиль разошелся миллионными тиражами и закрепился в сегменте компактных городских кроссоверов, где конкурирует с Toyota C-HR, Volkswagen T-Roc и другими популярными моделями.

По предварительным данным, будущий Peugeot 2008 будет построен на одной из новых платформ концерна и полностью перейдет на электрическую тягу. Таким образом модель продолжит курс бренда на постепенный отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Интересно, что новый кроссовер может оказаться немного компактнее нынешнего поколения. Если сейчас длина модели составляет около 4,3 метра, то в будущем она может сократиться примерно до 4,2 метра. Несмотря на это, инженеры постараются сохранить просторный салон и практичность автомобиля.

Одной из главных задач разработчиков станет увеличение эффективности. Сообщается, что Peugeot рассматривает возможность использования более доступных литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) вместо нынешних батарей NMC. Такая технология считается не только дешевле в производстве, но и более долговечной.

При этом запас хода нового Peugeot 2008 должен составить не менее 500 километров по циклу WLTP.

Рендер: Auto-Moto/Julien Jodry

Независимый дизайнер Жюльен Жодри уже представил собственное видение внешности будущей модели. Судя по рендерам выше, кроссовер сохранит узнаваемые пропорции, но получит более футуристичный стиль.

Спереди внимание привлекает новая светодиодная оптика с тремя горизонтальными световыми полосами по обе стороны кузова. Аналогичный мотив прослеживается и в оформлении задних фонарей, что создает единый фирменный стиль.

При этом силуэт останется близким к нынешнему поколению. Автомобиль сохранит характерную покатую линию крыши и будет сочетать черты классического кроссовера и модного купеобразного SUV.

Интерьер модели пока остается загадкой. Однако зарубежные СМИ предполагают, что Peugeot может использовать решения, вдохновленные последними концептами бренда, включая новое поколение i-Cockpit с необычным рулевым колесом и более цифровизированным салоном.

Недавно мы рассказывали о том, что в Россию привезли кроссовер Peugeot 4008 для конкуренции с популярными китайскими «паркетниками» компаний Chery, Omoda и Haval. Такие машины оценили в 4,2 миллиона рублей.