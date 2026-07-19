Mitsubishi Delica D:5 превратили в полноценный автодом с подъемной крышей и четырьмя спальными местами

Фото: MDF Equipment

На выставке Tokyo Camping Car Show 2026 дебютировал необычный кемпер D:POP, созданный на базе Mitsubishi Delica D:5. Автомобиль получил подъемную крышу с гидравлическим механизмом, четыре полноценных спальных места и сохранил высоту менее двух метров, благодаря чему по-прежнему подходит для повседневной эксплуатации.

Mitsubishi Delica D:5 выпускается с 2007 года и считается одной из самых популярных моделей для путешествий в Японии. За годы производства минивэн неоднократно модернизировался, получив дизельный двигатель, масштабный рестайлинг, а в 2026 году – очередное крупное обновление с доработанным дизайном и системой полного привода S-AWC.

На выставке, прошедшей 11–12 июля в выставочном центре Tokyo Big Sight в столице Японии, местное ателье MDF Equipment представила кемпер D:POP, построенный на базе обновленного Mitsubishi Delica D:5.

Новинка создана для любителей путешествий и активного отдыха, предлагая значительно больше возможностей по сравнению со стандартным минивэном.

Фото: MDF Equipment

Главной особенностью D:POP стала фирменная подъемная крыша из армированного стекловолокном пластика (FRP). Она открывается и закрывается при помощи гидравлических амортизаторов практически одним движением, превращая автомобиль в двухэтажный кемпер.

В зависимости от условий эксплуатации владельцы могут выбрать один из трех вариантов исполнения верхней части: полностью открытую конфигурацию, москитную сетку для защиты от насекомых или неопреновую вставку, которая помогает сохранять тепло внутри и защищает от осадков.

Еще одной особенностью модели стала возможность организации четырех полноценных спальных мест.

Коллаж: Daily-Motor

Если дополнительно установить фирменный комплект кровати MDF стоимостью 192,5 тысячи иен (около 95 тысяч рублей), который монтируется после складывания задних сидений, внутри автомобиля появляется двухъярусная компоновка. Верхнее спальное место располагается под поднятой крышей, а нижнее – в салоне автомобиля, благодаря чему ночевать могут сразу четыре взрослых человека.

Несмотря на серьезную доработку конструкции, высота автомобиля с закрытой крышей составляет всего 1990 мм. Это позволяет без проблем пользоваться большинством многоуровневых парковок торговых центров и другой городской инфраструктурой, сохраняя практичность Delica D:5 в повседневной эксплуатации.

Фото: MDF Equipment

Выставочный экземпляр был создан на базе обновленной версии Delica D:5, представленной после январской модернизации 2026 года. Помимо установки кемпингового оборудования автомобиль получил оригинальную окраску кузова и ряд индивидуальных декоративных доработок.

Интерес к подобным автомобилям во многом объясняется популярностью самой Delica D:5. По статистике компании, в 2025 финансовом году продажи модели на японском рынке достигли 26 тысяч 379 автомобилей, что стало новым рекордом за всю историю нынешнего поколения.

Стоимость кемпера MDF D:POP в Японии начинается от 6,37 миллиона иен с учетом налогов (чуть дороже 3 миллионов российских рублей). При этом окончательная цена зависит от выбранного набора дополнительного оборудования, включая фирменную двухъярусную кровать и другие аксессуары для путешествий.

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Для тех, кто не в курсе, сейчас ведется подготовка к запуску совершенно нового поколения Mitsubishi Delica. С переходом в генерацию D:6 этот вседорожный минивэн может удивить полностью перекроенной внешностью и технической частью.