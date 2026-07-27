Mitsubishi Delica D:5 превратили в экстремальный внедорожник с лифтом почти на 15 см

Фото: KOREMOTO Nobutaka

В Японии показали необычный проект на базе Mitsubishi Delica D:5. Минивэн полностью перекрасили в цвет, который никогда не предлагался для этой модели, а также серьезно подготовили к бездорожью, увеличив дорожный просвет примерно на 15 сантиметров.

Mitsubishi Delica D:5 выпускается с 2007 года и считается одной из самых необычных моделей марки, сочетая качества минивэна и внедорожника. Благодаря полному приводу и высокой проходимости автомобиль стал популярной основой для экспедиционного и внедорожного тюнинга, особенно в Японии.

На японском мероприятии DDR&TDR2026, прошедшем этой весной, одной из самых заметных машин стала необычная Mitsubishi Delica D:5, подготовленная по индивидуальному проекту. Автомобиль получил полностью новый цвет кузова и масштабный комплекс доработок для езды по бездорожью. Накануне были опубликованы его фотографии.

Фото: KOREMOTO Nobutaka

Главной особенностью проекта стала окраска. Вместо заводской палитры Delica владелец выбрал фирменный оттенок Cold Gray Khaki, который используется на Subaru XV. По словам владельца, именно этот цвет настолько впечатлил его в автосалоне, что он решил полностью перекрасить свой автомобиль.

Внешность минивэна выдержана в едином стиле с использованием аксессуаров Roadhouse Cadiz. Автомобиль получил новый передний бампер, расширители колесных арок, боковые подножки, лестницу на задней двери и экспедиционный багажник на крыше.

Как отмечает владелец, выбор компонентов одного производителя позволил добиться цельного и гармоничного внешнего вида.

Не меньше внимания уделили подвеске. На Delica установили 4-дюймовый лифт-комплект Heartland и дополнительные пружины Brainstorm высотой 1,2 дюйма. В результате общий подъем кузова составил около 5,2 дюйма, а вместе с увеличенными колесами автомобиль выглядит так, словно его дорожный просвет вырос примерно на 6 дюймов, или около 15 сантиметров.

Коллаж: Daily-Motor

Завершают образ 18-дюймовые колесные диски Work Emotion размерностью 8.5J. Обычно такие диски встречаются на спортивных автомобилях, однако в данном случае их объединили с внедорожными шинами BFGoodrich размерности 265/65 R18. Такое сочетание придало минивэну необычный внешний вид, объединив спортивные и внедорожные элементы.

По словам владельца, именно такую конфигурацию ранее использовала компания Landrick на своем демонстрационном автомобиле, и она стала образцом для этого проекта.

Дополнительную индивидуальность автомобилю придает светотехника IPF. Всего на машине установлено восемь дополнительных световых приборов, которые улучшают освещение в темное время суток и одновременно делают внешний вид еще более эффектным.

Сзади установлен выхлоп с диагональным расположением патрубка производства Kagayaki Auto, который подчеркивает внедорожный характер проекта.

Владелец автомобиля уже много лет остается поклонником Mitsubishi Delica. До нынешней D:5 он успел поездить на Star Wagon, Space Gear и ранней версии Delica D:5. Если предыдущий автомобиль был оснащен 4-дюймовым лифт-комплектом, то новый проект получил еще более серьезные доработки.

Интересно, что увлечение автомобилями Mitsubishi разделяют и другие члены семьи. Японские СМИ выяснили, что дочь владельца ездит на Mitsubishi Triton и также занимается его доработкой, а супруга является поклонницей компактного Delica Mini.

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Напомним, Mitsubishi Delica сейчас находится в процессе подготовки к переходу в следующее поколение D:6. До запуска этой машины остается примерно 1,5 года. В прошлом месяце в интернете появились очередные рендеры такого минивэна, обещающие ему крупные перемены в дизайне.