Mitsubishi готовит новую Delica D:6: подробности о преемнике D:5

Рендер: Goo-net

Нынешняя Mitsubishi Delica D:5 остается на конвейере уже 18 лет, однако японские СМИ уверены, что ожидание ее преемника подходит к концу. По данным местных источников, новое поколение модели под названием Delica D:6 может быть представлено уже в октябре этого года на выставке Japan Mobility Show в Токио. Вероятно, это будет предсерийный прототип, тогда как товарный минивэн поступит в продажу ближе к 2028 году.

Новинке предстоит сохранить фирменное сочетание вместительности минивэна и внедорожного характера, но при этом сделать серьезный шаг вперед в технологиях и комфорте.

Семейство Delica ведет свою историю с конца 1960-х годов и давно стало одной из самых необычных моделей Mitsubishi. Особую популярность получила Delica D:5, которая сумела объединить возможности семейного минивэна и автомобиля для путешествий по плохим дорогам. Даже спустя почти два десятилетия после дебюта эта модель продолжает пользоваться устойчивым спросом в Японии и даже в России, куда ее ввозят по схеме альтернативного импорта.

Delica остается одной из самых узнаваемых моделей Mitsubishi на домашнем рынке. Для компании новое поколение минивэна имеет стратегическое значение, поскольку должно сохранить позиции марки в сегменте семейных автомобилей и одновременно подчеркнуть ее репутацию производителя машин для активного образа жизни.

Инфографика: Mitsubishi

Что известно о преемнике нынешней «Делики»

По информации ряда японских СМИ, Delica D:6 станет техническим родственником новой генерации Nissan Elgrand (Mitsubishi и Nissan сейчас входят в один альянс с Renault). В основу модели может лечь европейская платформа CMF, которая позволит увеличить жесткость кузова и улучшить ездовой комфорт.

Одновременно вырастут и размеры автомобиля. Ожидается, что длина кузова превысит 4800 мм, а ширина 1800 мм. Это должно положительно сказаться на запасе пространства в салоне.

Во внешности новинки, как предполагается, найдут отражение решения концепта Mitsubishi D:X Concept, представленного осенью 2023 года При этом дизайнеры могут отказаться от привычного оформления Dynamic Shield в пользу более современной передней части со сплошной декоративной панелью и тонкими светодиодными дневными ходовыми огнями.

Еще одной характерной особенностью могут стать квадратные блоки фар, визуально объединенные с защитными накладками колесных арок. Такое решение по задумке дизайнеров Mitsubishi должно подчеркнуть внедорожный характер автомобиля.

Серьезные перемены ожидаются и в салоне. Источники сообщают о полностью цифровой приборной панели и увеличенном экране мультимедийной системы с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, Mitsubishi может улучшить качество отделочных материалов и сделать интерьер более премиальным.

Главной технической новостью станет появление подключаемой гибридной силовой установки. Ожидается, что она сохранит двигатель объемом 2,4 литра, однако сам агрегат будет новой разработки и окажется более эффективным. Для тех, кто предпочитает традиционные силовые установки, компания, по слухам, сохранит в гамме 2,2-литровый турбодизель, предложив такой вариант для базовых комплектаций машины.

Накануне мы рассказывали о другой легендарной модели Mitsubishi, которая может появиться в продаже в ближайшие годы. Это внедорожник Pajero Mini, намек на который сделало руководство компании на презентации своего бизнес-плана до 2031 финансового года.