Возрожденный Mitsubishi Pajero могут представить уже 2 сентября: раскрыты новые подробности о внедорожнике

Тизер: Mitsubishi

Японские СМИ раскрыли предполагаемую дату мировой премьеры нового Mitsubishi Pajero. По предварительной информации, легендарный внедорожник представят 2 сентября. Источники, получившие возможность ознакомиться с автомобилем, утверждают, что его внешний вид оказался еще эффектнее, чем ожидалось.

Mitsubishi Pajero впервые появился в начале 1980-х годов и на протяжении десятилетий оставался флагманским внедорожником марки. Модель приобрела мировую известность благодаря рамной конструкции, выдающимся внедорожным возможностям и многочисленным победам в ралли-марафоне «Дакар». В последние годы производство Pajero было прекращено, однако теперь компания готовит его полноценное возвращение.

Если верить публикациям инсайдеров, глобальная премьера нового поколения Mitsubishi Pajero состоится 2 сентября. Пока компания официально не подтвердила эту дату, однако японская пресса утверждает, что подготовка к дебюту уже вышла на финальную стадию.

Более того, некоторые представители отрасли уже смогли увидеть автомобиль на закрытом предварительном показе. По их словам, внешний вид внедорожника оказался «еще лучше, чем ожидалось», а интерьер получил качественные материалы отделки и очень просторный салон.

Фото: BestCarWeb

Ожидается, что новый Pajero будет построен на той же рамной платформе, что и пикап Mitsubishi Triton последнего поколения. Кроме того, внедорожник получит фирменную систему полного привода Super All Wheel Control (S-AWC), которая должна обеспечить высокий уровень проходимости и сохранить статус флагманской внедорожной модели Mitsubishi.

Судя по ранее опубликованным тизерам и замеченным тестовым автомобилям, новый Pajero выполнен в актуальном фирменном стиле марки. Передняя часть получит массивную горизонтальную решетку радиатора и Т-образные светодиодные фары, а бампер подчеркнет внедорожный характер модели.

Сзади ожидаются горизонтальные светодиодные фонари, выполненные в едином стиле с передней оптикой. По задумке дизайнеров, такое решение должно сделать автомобиль более узнаваемым.

Тизер: Mitsubishi

Хотя салон пока официально не показан, производитель уже подтвердил некоторые особенности интерьера. Сообщается, что Pajero сохранит характерную приборную панель с тремя круглыми секциями, однако теперь она будет полностью цифровой.

Кроме того, ожидается использование более качественных материалов отделки, расширенного набора современных технологий и просторной трехрядной компоновки с семью посадочными местами.

По предварительной информации, под капотом нового Pajero сохранится 2,4-литровый турбодизельный двигатель, знакомый по нынешнему Mitsubishi Triton. Его мощность составит 204 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент – 470 Нм.

Также японские СМИ сообщают, что дебют нового Pajero может стать частью более масштабной стратегии Mitsubishi. По их данным, именно эта модель станет отправной точкой для возвращения спортивного подразделения Ralliart, название которого компания намерена вновь использовать в своей модельной линейке.

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Параллельно Mitsubishi ведет работы над модернизацией другой популярной модели в своей линейке – Delica. Минивэн поколения D:6 может кардинальным образом преобразиться внешне, а также перебраться на гибридную тягу. Его запуск в продажу ждут ориентировочно в 2028 году.