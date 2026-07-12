Mitsubishi пустила в салон нового Pajero японцев: они рассказали, что увидели

Тизер: Mitsubishi

Компания Mitsubishi продолжает подогревать интерес к новому поколению легендарного Pajero. На официальном YouTube-канале марки опубликован новый видеоролик, в котором впервые можно рассмотреть отдельные элементы интерьера будущего флагманского внедорожника.

Несмотря на то, что сам автомобиль по-прежнему скрыт от посторонних глаз, посетители мероприятия Star Camp 2026 уже успели оценить его салон и поделиться первыми впечатлениями.

Mitsubishi Pajero дебютировал в 1982 году и стал одной из самых известных моделей японской марки. Внедорожник прославился не только высокими внедорожными возможностями, но и многочисленными успехами в ралли «Дакар», где долгое время считался практически непобедимым. За четыре поколения автомобиль разошелся тиражом более 3,25 миллиона экземпляров в 170 странах мира, а его производство окончательно завершилось в 2021 году.

Тизер: Mitsubishi

Теперь Mitsubishi возвращает культовое имя. В январе этого года руководство компании официально подтвердило разработку нового Pajero, а затем включило модель в долгосрочную стратегию развития бренда.

Поводом для публикации нового ролика стало мероприятие Star Camp 2026, прошедшее еще в мае этого года. Именно там Mitsubishi впервые показала новый Pajero ограниченному кругу гостей.

Тизер: Mitsubishi

Посетители, которым удалось посидеть внутри нового Pajero, отметили просторный салон, мягкие кресла и высокий уровень комфорта. Среди первых отзывов, судя по видеоролику, чаще всего звучали слова «мощный», «стильный», «роскошный» и «гораздо лучше, чем ожидалось».

Ранее Mitsubishi уже подтвердила, что новый Pajero построен на рамной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит собственные настройки передней и задней подвески, а также переработанный кузов и салон.

Производитель обещает сохранить фирменное сочетание высокой проходимости и комфортной езды, которым всегда славились предыдущие поколения модели.

Кроме того, ранее стало известно, что новый Pajero получит фирменную систему Super Select 4WD нового поколения, а также традиционный для внедорожников Mitsubishi многофункциональный внедорожный дисплей с отображением различных параметров движения.

Полностью рассекретить новый Mitsubishi Pajero компания намерена уже этой осенью. Тогда же станут известны технические характеристики, линейка двигателей и сроки начала его продаж.

Ранее мы публиковали рендер этой модели, судя по которому внешний облик машины оформят в стиле современных кроссоверов компании, таких как XForce и Destinator. Новый «Паджеро» может удивить брутальным экстерьером с футуристичными дизайнерскими решениями.