Hyundai поменяет дизайн Santa Fe с рестайлингом: изображения

Рендер: Gotcha Cars

В открытом доступе появились первые неофициальные рендеры обновленного Hyundai Santa Fe. Судя по опубликованным изображениям, кроссовер сохранит узнаваемый угловатый кузов, но получит полностью переработанную переднюю часть и модернизированный интерьер.

Hyundai Santa Fe выпускается с 2000 года и остается одним из самых популярных кроссоверов марки. Пятое поколение модели дебютировало в 2023 году, кардинально сменив дизайн на более угловатый и внедорожный. Одной из самых необычных особенностей автомобиля стала светотехника с фирменной графикой в виде буквы «H».

Накануне в Сети появились первые рендеры обновленного Hyundai Santa Fe, созданные независимым дизайнером с канала Godcha Cars. Изображения основаны на ранее опубликованных шпионских фотографиях, поэтому не являются официальными.

Главным изменением, которое демонстрируют рендеры, станет полностью переработанная передняя часть. Несмотря на то что общая угловатая форма кузова сохранится, дизайн оптики обещает измениться практически полностью.

Если нынешний Santa Fe получил фирменные дневные ходовые огни и задние фонари в форме буквы «H», то обновленная модель, как ожидается, перейдет на вертикальные блоки фар, расположенные по краям переднего бампера.

Рендер: Gotcha Cars

Верхнюю часть передней панели дополнит тонкая горизонтальная световая полоса вдоль кромки капота. Благодаря такому решению автомобиль визуально станет шире, а передняя часть приобретет более цельный облик. Кроме того, решетка радиатора и бампер будут выглядеть как единая композиция, без акцента исключительно на светотехнике.

Подобное направление дизайна подтверждают и ранее замеченные тестовые прототипы. На шпионских фотографиях также можно увидеть вертикальную графику передних фар, расположенных ниже, чем у нынешней модели.

Фото: Shorts Car

Изменения ожидаются и в салоне. Согласно опубликованным данным, обновленный Santa Fe может получить новый широкий дисплей, аналогичный тем, что уже используются на других современных моделях Hyundai.

Предполагается, что мультимедийная система перейдет на платформу нового поколения Pleos Connect. По предварительной информации, она будет поддерживать обновления программного обеспечения “по воздуху” (OTA), а также получит встроенного ИИ-помощника Gleo AI, работающего на основе большой языковой модели.

Что касается техники, то серьезных изменений пока не ожидается. По предварительным данным, в гамме сохранятся 2,5-литровый бензиновый турбомотор и 1,6-литровая гибридная силовая установка с турбонаддувом.

При этом инсейдеры допускают появление версии с системой EREV – электрифицированной силовой установкой с увеличенным запасом хода, в которой двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации южнокорейской прессы, обновленный Hyundai Santa Fe может выйти на рынок во второй половине этого года. Также ожидается, что после рестайлинга стоимость модели увеличится примерно на 3 миллиона вон по сравнению с нынешней версией (примерно на 160 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу).

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Кстати, большая модернизация затронет не только Santa Fe, но и его младшего брата Tucson, который, как ожидается, станет просторнее и технологичнее. Дебют его нового поколения намечен на конец 2026 года.