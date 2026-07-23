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Новый Hyundai Tucson станет просторнее и технологичнее

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Шпионские фото раскрыли до премьеры салон Hyundai Tucson нового поколения и его потенциальные размеры

Новый Hyundai Tucson станет просторнее и технологичнее
Фото: mediaAUTO/YouTube

В Южной Корее заметили прототип Hyundai Tucson нового поколения. Несмотря на плотный камуфляж кузова, фотографам впервые удалось заглянуть в салон кроссовера, который получит полностью переработанный интерьер и, судя по всему, станет восприниматься заметно просторнее.

Hyundai Tucson дебютировал в 2004 году и с тех пор сменил четыре поколения. Модель стала первым глобальным компактным кроссовером марки и постепенно превратилась в один из самых технологичных автомобилей Hyundai. Нынешнее поколение было представлено в 2020 году и получило фирменный дизайн Parametric Dynamics, а теперь компания готовит его преемника.

Сейчас Hyundai занят дорожными испытаниями Tucson следующей генерации. Если ранее внимание было приковано к неофициальным изображениям экстерьера, то теперь в центре внимания оказался салон новинки. Опубликованные в Корее шпионские фотографии впервые позволяют рассмотреть интерьер будущего кроссовера практически без маскировки.

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Главным изменением стала полностью переработанная передняя панель. Вместо сложной архитектуры нынешней модели использован более лаконичный дизайн с крупным горизонтальным дисплеем мультимедийной системы, который стал центральным элементом интерьера.

Новый Hyundai Tucson станет просторнее и технологичнее
Фото: mediaAUTO/YouTube

При этом Hyundai не отказалась от традиционных органов управления. Под экраном сохранились физические кнопки и вращающиеся регуляторы для наиболее востребованных функций, что соответствует ранее озвученной стратегии компании по сохранению привычного управления даже в новых моделях с мультимедийной системой Pleos Connect.

Центральная консоль также изменилась. На фотографиях можно заметить классический селектор коробки передач, два подстаканника, широкий центральный подлокотник и сразу две площадки для беспроводной зарядки смартфонов. А светлая отделка салона создает ощущение более дорогого автомобиля.

Судя по снимкам, пассажиры второго ряда также не останутся без внимания. Пространства для ног выглядит достаточно, а для задних пассажиров, скорее всего, будут предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции.

Новый Hyundai Tucson станет просторнее и технологичнее
Фото: mediaAUTO/YouTube

Еще одна любопытная деталь стала заметна благодаря случайному соседству автомобилей во время испытаний. Прототип нового Tucson оказался припаркован рядом с Kia Sorento предыдущего поколения, и визуально разница в габаритах между ними оказалась значительно меньше, чем можно было ожидать.

Это может свидетельствовать о том, что новый Tucson станет заметно крупнее своего предшественника и приблизится по размерам к моделям более высокого класса.

Впрочем, это вовсе не означает переход кроссовера в сегмент среднеразмерных SUV. Скорее, Hyundai продолжает общую тенденцию рынка, при которой современные компактные кроссоверы становятся просторнее (как, к примеру, свежие Toyota RAV4 и Mazda CX-5) и предлагают больше внутреннего пространства без существенного увеличения внешних размеров.

Ожидается, что мировая премьера Hyundai Tucson пятого поколения состоится ближе к концу этого года. 

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Кстати, практически одновременно с крупной модернизацией этой модели Hyundai может провести обновление другой своей популярной SUV-модели – Santa Fe. Старший вседорожник, если верить шпионским фото и неофициальным рендерам, обещает примерить другой дизайн и улучшиться с точки зрения оснащения.

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