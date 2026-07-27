Японцы создали автодом короче пикапа, в котором могут ехать сразу восемь человек

Фото: Annex RV

Японская компания Annex RV представила необычный автодом Liberty 52 REi, который по длине оказался меньше некоторых популярных пикапов. Несмотря на компактные размеры, кемпер способен перевозить до восьми человек и предлагает все необходимое для автономных путешествий.

Annex RV специализируется на выпуске компактных автодомов для японского рынка. Многие модели компании построены на шасси Toyota Camroad, которое в Японии широко используется в качестве основы для кемперов благодаря компактным размерам и высокой грузоподъемности.

Новый кемпер Liberty 52 REi демонстрирует, насколько эффективно японские производители умеют использовать каждый сантиметр внутреннего пространства. При общей длине около 5,2 метра этот автодом оказался короче Toyota Hilux и Volkswagen Amarok, но при этом способен вместить до восьми человек.

Фото: Annex RV

Ширина кемпера составляет 2,07 метра, а высота достигает 2,88 метра. По занимаемой площади он сопоставим с большим пикапом, однако внутри нашлось место не только для пассажиров, но и для полноценной жилой зоны.

Liberty 52 REi построен на шасси Toyota Camroad. Автодом оснащен 3-литровым дизельным двигателем мощностью около 144 лошадиных сил, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от исполнения доступен полный привод.

Кузов изготовлен из стеклопластика, а благодаря жестким теплоизолированным панелям автомобиль рассчитан на эксплуатацию в любое время года, включая зиму.

Фото: Annex RV

Одной из главных особенностей модели стала необычная компоновка. Вход расположен не сбоку, а в задней части кузова, благодаря чему обе боковые стены удалось полностью использовать для размещения мебели и сидений.

Сразу за кабиной находится большая U-образная зона отдыха с выдвижным столом. Вечером она трансформируется в спальное место для трех взрослых. Еще одна двуспальная кровать расположена над кабиной.

Таким образом, Liberty 52 REi способен перевозить до восьми человек, однако постоянных спальных мест предусмотрено для пяти. Такая схема рассчитана на большую семью или компанию, часть которой может разместиться в палатках.

Кухня расположена в заднем углу рядом с входной дверью. Она включает двухконфорочную плиту, раковину, микроволновую печь и холодильник объемом около 85 литров с морозильной камерой. Напротив установлен небольшой диван, который визуально разделяет внутреннее пространство на несколько функциональных зон.

Также внутри предусмотрена компактная ванная комната с раковиной и душем. При необходимости автомобиль может быть оснащен кассетным туалетом.

Для автономного проживания Annex RV предлагает несколько вариантов литий-ионных аккумуляторов общей емкостью до 9,6 кВт/ч. Они работают вместе с инвертором мощностью 3000 Вт. На крыше установлены солнечные панели мощностью 420 Вт, а в зависимости от комплектации их производительность может быть выше.

Такой запас энергии позволяет питать кондиционер, водонагреватель, систему отопления с подогревом пола, микроволновую печь и другое оборудование в течение нескольких дней без подключения к внешней электросети.

В настоящее время Liberty 52 REi предлагается исключительно на японском рынке. Автодом оснащается правым рулем, а его стоимость составляет около 16 миллионов иен (примерно 7 миллионов 630 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).

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Недавно мы подробно рассказывали о схожем японском проекте автодома, который также базируется на грузовом шасси Toyota Camroad. Кемпер получил название Astrare Trias 480 и стоит гораздо дешевле, чем представленный в этом материале автодом – от 12,39 миллиона иен, что эквивалентно примерно 5,9 млн рублей по нынешнему курсу.