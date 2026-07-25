Новый японский автодом на базе Toyota Camroad получил кухню, туалет и три спальных места

Фото: Vantech

Японская фирма Vantech представила новый автодом Astrare Trias 480, построенный на базе коммерческого шасси Toyota Camroad. Несмотря на сравнительно компактные размеры, кемпер получил полноценную жилую зону с несколькими спальными местами, кухней, туалетом и собственной системой автономного электроснабжения.

Toyota Camroad уже много лет считается одной из самых популярных баз для строительства автодомов в Японии. Благодаря прочному коммерческому шасси и высокой грузоподъемности именно на Camroad построены десятки моделей домов на колесах различных производителей, включая Vantech.

Vantech представила новый автодом Astrare Trias 480 на выставке Tokyo Camper Show 2026, прошедшей в июле. Новинка вошла в семейство Astrare и стала одной из самых заметных премьер мероприятия благодаря богатому оснащению и продуманной организации внутреннего пространства.

Коллаж: Daily-Motor

В основе кемпера лежит шасси Toyota Camroad, на которое установлен фирменный жилой модуль Vantech из стекловолокна. Его габариты составляют 4800 мм в длину, 1960 мм в ширину и 2700 мм в высоту.

Несмотря на компактные размеры, разработчикам удалось разместить внутри полноценную гостиную, несколько спальных мест, кухонный блок и санитарную зону.

Центральную часть салона заняла обеденная зона со столом и диванами. В вечернее время она быстро трансформируется в просторное спальное место, рассчитанное на трех человек.

Дополнительные места для отдыха предусмотрены в разных частях жилого модуля. В передней части расположена односпальная кровать, а сзади находится еще одна кровать, которую при необходимости можно превратить в двухъярусную конструкцию.

Коллаж: Daily-Motor

Интерьер легко адаптируется под разные сценарии использования. Достаточно переставить матрасы, чтобы получить отдельную приватную зону отдыха, а после закрытия раздвижной двери это пространство можно использовать как туалет.

Кемпер также оборудован полноценной кухней и набором бытовых приборов, что делает его пригодным для длительных автономных путешествий.

За электроснабжение отвечает фирменная аккумуляторная система ILiS большой емкости, разработанная Vantech. Она может подзаряжаться от сверхтонких солнечных панелей, размещенных на крыше автодома, обеспечивая питание бытовой техники и другого оборудования без необходимости подключения к внешней сети.

Стоимость нового Astrare Trias 480 на японском рынке составляет 12,39 миллиона иен, что эквивалентно примерно 5,9 млн рублей по нынешнему курсу.

Новый автодом рассчитан на покупателей, которым важен высокий уровень комфорта во время путешествий. Благодаря нескольким спальным местам, полноценной гостиной, кухне, туалету и автономной системе питания Astrare Trias 480 способен заменить небольшую квартиру на колесах.

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Ранее мы писали о том, что эта же японская фирма создала другой необычный автодом длиной до 5 метров, но уже на шасси Isuzu Travio. Правда его цена оказалась чуть ниже – 10,7 миллиона иен (около 5 миллионов рублей).