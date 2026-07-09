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Новый Mitsubishi Pajero Mini показан на свежих неофициальных изображениях

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini станет современным кей-каром с пятидверным кузовом

Новый Mitsubishi Pajero Mini показан на свежих неофициальных изображениях
Рендер: BestCarWeb

Компания Mitsubishi подтвердила, что уже осенью представит новое поколение внедорожника Pajero. Вместе с ним японский автопроизводитель намерен возродить и другие модели под этим именем, превратив Pajero в полноценное семейство по аналогии с Toyota Land Cruiser (хорошо видно на тизере ниже). Одной из таких новинок станет Pajero Mini, который накануне показали на очередных неофициальных рендерах.

Новый Mitsubishi Pajero Mini показан на свежих неофициальных изображениях
Тизер: Mitsubishi

Первый Mitsubishi Pajero Mini появился в 1994 году и представлял собой компактный внедорожник класса кей-каров. Несмотря на небольшие размеры, модель получила фирменный внедорожный стиль, полный привод и быстро стала одной из самых популярных машин своего сегмента на японском рынке. Производство завершилось в 2012 году, после чего автомобиль надолго исчез из модельной линейки Mitsubishi.

По информации японских СМИ, новое поколение сохранит концепцию кей-кара, однако станет заметно современнее. Автомобиль получит пятидверный кузов и будет построен на платформе NMKV, разработанной совместными усилиями Nissan и Mitsubishi. Благодаря этому ближайшими родственниками новинки станут модели Nissan Dayz и Mitsubishi eK.

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Новый Mitsubishi Pajero Mini показан на свежих неофициальных изображениях
Рендер: BestCarWeb

Сообщается, что новый Pajero Mini получит несущий кузов вместо рамной конструкции. При этом модель сохранит увеличенный дорожный просвет и систему полного привода, что позволит ей сохранить внедорожный характер, пусть и с большим акцентом на комфортную эксплуатацию в городе.

Судя по опубликованным изображениям, дизайнеры пойдут по пути наименьшего сопротивления и воспользуются актуальным фирменным стилем марки, который хорошо показал себя в моделях XForce и Destinator, и не будут делать крупных отсылок к оригинальной модели.

Машина получит широкую пластиковую защиту кузова на колесных арках, бамперах и порогах, массивную решетку радиатора, а также Y-образную головную и заднюю светотехнику.

Новый Mitsubishi Pajero Mini показан на свежих неофициальных изображениях
Рендер: BestCarWeb

Техническую часть новый Pajero Mini, как ожидается, разделит с соплатформенными Mitsubishi eK и Nissan Dayz. Для кей-кара прогнозируют 659-кубовый трехцилиндровый бензиновый двигатель, который будет доступен в двух вариантах: атмосферном мощностью 52 лошадиные силы и турбированном с отдачей 64 лошадиные силы. В паре с мотором будет работать вариатор, а покупателям предложат версии как с передним, так и с полным приводом.

Официальная премьера нового Mitsubishi Pajero Mini, как ожидается, состоится после дебюта флагманского Pajero, который компания представит осенью 2026 года.

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