Новый Mitsubishi Pajero Mini показан на свежих неофициальных изображениях

Рендер: BestCarWeb

Компания Mitsubishi подтвердила, что уже осенью представит новое поколение внедорожника Pajero. Вместе с ним японский автопроизводитель намерен возродить и другие модели под этим именем, превратив Pajero в полноценное семейство по аналогии с Toyota Land Cruiser (хорошо видно на тизере ниже). Одной из таких новинок станет Pajero Mini, который накануне показали на очередных неофициальных рендерах.

Тизер: Mitsubishi

Первый Mitsubishi Pajero Mini появился в 1994 году и представлял собой компактный внедорожник класса кей-каров. Несмотря на небольшие размеры, модель получила фирменный внедорожный стиль, полный привод и быстро стала одной из самых популярных машин своего сегмента на японском рынке. Производство завершилось в 2012 году, после чего автомобиль надолго исчез из модельной линейки Mitsubishi.

По информации японских СМИ, новое поколение сохранит концепцию кей-кара, однако станет заметно современнее. Автомобиль получит пятидверный кузов и будет построен на платформе NMKV, разработанной совместными усилиями Nissan и Mitsubishi. Благодаря этому ближайшими родственниками новинки станут модели Nissan Dayz и Mitsubishi eK.

Рендер: BestCarWeb

Сообщается, что новый Pajero Mini получит несущий кузов вместо рамной конструкции. При этом модель сохранит увеличенный дорожный просвет и систему полного привода, что позволит ей сохранить внедорожный характер, пусть и с большим акцентом на комфортную эксплуатацию в городе.

Судя по опубликованным изображениям, дизайнеры пойдут по пути наименьшего сопротивления и воспользуются актуальным фирменным стилем марки, который хорошо показал себя в моделях XForce и Destinator, и не будут делать крупных отсылок к оригинальной модели.

Машина получит широкую пластиковую защиту кузова на колесных арках, бамперах и порогах, массивную решетку радиатора, а также Y-образную головную и заднюю светотехнику.

Рендер: BestCarWeb

Техническую часть новый Pajero Mini, как ожидается, разделит с соплатформенными Mitsubishi eK и Nissan Dayz. Для кей-кара прогнозируют 659-кубовый трехцилиндровый бензиновый двигатель, который будет доступен в двух вариантах: атмосферном мощностью 52 лошадиные силы и турбированном с отдачей 64 лошадиные силы. В паре с мотором будет работать вариатор, а покупателям предложат версии как с передним, так и с полным приводом.

Официальная премьера нового Mitsubishi Pajero Mini, как ожидается, состоится после дебюта флагманского Pajero, который компания представит осенью 2026 года.