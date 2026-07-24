Возрожденный Mitsubishi Pajero показали на новых рендерах: внедорожник бросит вызов Toyota Land Cruiser

Рендер: Auto-Moto

Французское издание Auto-Moto опубликовало новые неофициальные изображения Mitsubishi Pajero следующего поколения. Если прогнозы окажутся верными, культовый внедорожник сохранит классический силуэт, современную технику и вновь станет прямым конкурентом Toyota Land Cruiser.

Mitsubishi Pajero дебютировал в 1982 году и за четыре поколения стал одной из самых известных моделей марки. Внедорожник неоднократно побеждал в ралли «Дакар» и получил репутацию автомобиля с серьезными внедорожными возможностями. Производство модели завершилось в 2021 году, после чего Mitsubishi начала работу над ее преемником.

Сегодня французский портал Auto-Moto представил на суд общественности реалистичные рендеры нового Mitsubishi Pajero, премьера которого, по предварительной информации, может состояться уже этой осенью.

Рендер: Auto-Moto

На опубликованных изображениях внедорожник получил строгий угловатый дизайн с массивными колесными арками, высокой линией капота и практически вертикальной задней частью кузова. По мнению авторов рендеров, длина автомобиля может составить от 4,8 до 5 метров, что позволит ему конкурировать с крупнейшими представителями сегмента.

Изображение: Mitsubishi

Одной из особенностей нового Pajero, как предполагается, станет возвращение фирменного блока Multi-Meter. На предыдущих поколениях модели он размещался в верхней части передней панели и отображал компас, высоту над уровнем моря, углы крена и тангажа, а также другую информацию, полезную при движении по бездорожью.

По данным европейских журналистов, в новом поколении эта система может получить полностью цифровое исполнение. Помимо традиционных показателей, она, вероятно, сможет отображать распределение крутящего момента между колесами и другие параметры работы полного привода.

Авторы материала считают, что новый Pajero будет конкурировать прежде всего с Toyota Land Cruiser. При этом Mitsubishi, как ожидается, сделает ставку не на максимальную роскошь, а на сочетание внедорожных возможностей и более доступной стоимости.

Такой подход, по мнению издания, позволит модели занять собственную нишу среди полноразмерных рамных внедорожников и привлечь покупателей, которым нужен классический автомобиль для тяжелого бездорожья без переплаты за премиальное оснащение.

Пока Mitsubishi официально не раскрывала внешний вид и технические характеристики нового Pajero. Поэтому опубликованные изображения являются дизайнерской фантазией, основанной на имеющейся информации, шпионских фотографиях и ранее появлявшихся слухах о будущем внедорожнике.

***

К слову, это уже не первая визуализация потенциального дизайна новой генерации Mitsubishi Pajero. Ранее эту модель показывали на рендерах японские независимые дизайнеры, но практически во всех случаях машина выглядела близкой по внешнему виду к опубликованным в этом материале изображениям.