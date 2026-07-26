BMW может бросить вызов Mercedes-Benz G-Class: первый рендер нового внедорожника

Рендер: Daily-Motor

В интернете опубликовали неофициальный рендер нового рамного внедорожника BMW, который, по слухам, может дебютировать через несколько лет. Если проект получит зеленый свет, немецкая марка впервые выпустит прямого конкурента легендарному Mercedes-Benz G-Class.

На протяжении десятилетий Mercedes-Benz G-Class практически не имел прямых соперников среди немецких премиальных брендов. В то время как Audi и BMW конкурировали с Mercedes почти во всех сегментах, полноценного рамного внедорожника такого класса в их модельных линейках никогда не было.

По данным европейских СМИ, BMW рассматривает возможность выпуска собственного внедорожника с выраженными внедорожными способностями. Предполагается, что если проект будет одобрен, серийная модель может появиться ориентировочно в 2029 году.

Пока никаких официальных изображений автомобиля не существует, поэтому опубликованный в Сети рендер представляет собой независимую дизайнерскую интерпретацию возможной новинки (заглавное изображение).

Наш дизайнер сохранил машине классические пропорции, характерные для Mercedes-Benz G-Class, однако придал автомобилю фирменные черты BMW. Вместо полностью угловатого кузова внедорожник получил более плавные и современные линии, которые делают его ближе по стилю к Lexus GX.

Внешность автомобиля дополнили массивные расширители колесных арок, внедорожные шины, колесные диски темного цвета и рейлинги на крыше.

Разговоры о подобной модели появились еще около года назад, однако тогда представители BMW отказались комментировать слухи.

Интерес к такому проекту усилился после заявления главы подразделения BMW M Франка ван Мила, который ранее допустил возможность появления более серьезных внедорожных моделей под спортивным суббрендом. На этом фоне зарубежные СМИ предположили, что в будущем компания может представить автомобиль, способный конкурировать с Mercedes-AMG G 63 и Land Rover Defender Octa.

Пока остается неизвестным, будет ли BMW использовать рамную конструкцию или предпочтет другую архитектуру. Компания также не подтверждала ни сроки появления модели, ни сам факт ее разработки.

Если проект действительно получит одобрение, до официальной премьеры нового внедорожника, скорее всего, остается как минимум еще несколько лет.

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Между тем, ранее о планах создать конкурента Mercedes-Benz G-Class намекали в Audi. Предполагается, что машина будет опираться на платформу Scout Motors (суббренд VW Group), а также получит рамное шасси и высокий дорожный просвет, необходимые для полноценного внедорожника.