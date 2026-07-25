Новый электрокар Honda оказался хитом: спрос превысил годовой план продаж всего за два месяца

Фото: Honda

Новый компактный электромобиль Honda Super-ONE неожиданно стал одним из самых успешных запусков бренда на домашнем рынке. Всего за два месяца после начала продаж компания получила свыше 11 тысяч заказов, превысив первоначальный годовой план реализации модели.

Honda постепенно расширяет линейку компактных электромобилей для японского рынка. Super-ONE стал развитием концепции электрического N-ONE e:, но получил более спортивный дизайн и настройки, ориентированные на удовольствие от вождения, которое традиционно остается одной из главных ценностей марки.

Электрический кей-кар Honda Super-ONE появился на японском рынке в мае этого года. Производитель позиционирует модель как компактный спортивный электромобиль, способный сделать ежедневные поездки более эмоциональными без ущерба для практичности.

Фото: Honda

Судя по первым результатам продаж, интерес покупателей превзошел ожидания самой компании. За два месяца после старта продаж Honda получила более 11 тысяч заказов на Super-ONE, тогда как первоначальный годовой план предусматривал реализацию 10 тысяч автомобилей.

По сути, Super-ONE представляет собой более спортивную интерпретацию модели N-ONE e:. Автомобиль отличается расширенными колесными арками, которые делают его внешность более агрессивной, а также переработанным передним бампером с вертикальными воздухозаборниками по краям.

Кроме того, новинка оснащается 15-дюймовыми многоспицевыми аэродинамическими колесными дисками и задним спойлером, подчеркивающим спортивный характер модели.

Фото: Honda

В салоне появились новые спортивные кресла с отделкой материалом, напоминающим замшу. Производитель утверждает, что такая обивка обеспечивает лучшую боковую фиксацию водителя и пассажира. Интерьер выполнен в сочетании белого, черного и синего цветов.

Уже в базовую комплектацию входит премиальная аудиосистема BOSE.

Технически Super-ONE оснащен одним электромотором, установленным на передней оси. Его максимальная мощность составляет 64 лошадиные силы, однако при активации режима BOOST она кратковременно увеличивается до 94 лошадиных сил.

Также электромобиль получил систему имитации переключения передач и активное звуковое сопровождение, которое должно сделать управление более эмоциональным. По задумке Honda, сочетание звуковых эффектов, ускорения, вибраций и небольшой массы автомобиля позволяет подарить водителю ощущения, напоминающие управление традиционным спортивным автомобилем.

Снаряженная масса Super-ONE составляет всего 1090 килограммов, что также должно положительно сказаться на динамике и управляемости.

Стоимость новинки в Японии начинается от 3 миллионов 990 тысяч 200 иен, что эквивалентно примерно 1,9 млн рублей по нынешнему курсу.

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Ранее мы сообщали о том, что за доработку Honda Super-ONE недавно взялось известное тюнинг-ателье Mugen. За счет нового боди-кита машину удалось сделать еще более стильной.