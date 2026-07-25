Новый минивэн Lada вместо Largus: с чего все начиналось и чем закончилось

Рендер: Daily-Motor

Проект первого современного минивэна Lada пережил уже несколько переносов и кардинально изменился за последние годы. Если изначально модель планировали построить на базе Renault Dokker и вывести на рынок еще в начале десятилетия, то теперь сроки ее появления остаются неопределенными, а последние заявления руководства «АвтоВАЗа» говорят о том, что ждать серийный B-Van раньше конца 2020-х не стоит.

Впервые о проекте Lada Van стало известно в 2018 году во время подготовки специального инвестиционного контракта (СПИК). Тогда предполагалось, что автомобиль станет перелицованной версией Renault Dokker. Однако после ухода Renault из России концепцию полностью пересмотрели, а будущий минивэн решили создавать уже на собственной платформе, основанной на архитектуре Lada Vesta.

За семь лет проект минивэна Lada успел пройти сразу несколько этапов развития. Изначально речь шла о модели Lada Van, которая должна была представлять собой адаптированный Renault Dokker с фирменным Х-образным дизайном передней части в стиле Vesta.

Первые планы предполагали запуск производства после 2020 года, а некоторые источники называли даже лето 2020-го в качестве возможного старта продаж. Однако уже тогда «АвтоВАЗ» официально заявил, что автомобиля подобного класса в ближайшие годы ждать не стоит, а появившиеся в Сети презентационные слайды назвал устаревшими.

К началу 2021 года перспективы проекта стали еще менее определенными. По данным источников, вероятность возобновления разработки тогда оценивалась как минимальная.

Новую жизнь проект получил летом 2023 года. Тогда появились сообщения, что «АвтоВАЗ» работает уже не над наследником Renault Dokker, а над собственным минивэном на платформе Lada Vesta. Позднее представители компании официально подтвердили, что рассматривают возможность дальнейшего развития семейства Vesta после выхода кроссовера.

Осенью 2024 года вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сообщил, что компания рассчитывает показать концепт будущего минивэна в 2025 году. Тогда же стало известно, что новинка должна дополнить, а не заменить Largus.

В начале 2025 года руководство предприятия впервые обозначило ориентир по запуску серийной модели – 2027 год. Позже на форуме «Таксомоторные перевозки» вице-президент компании Сергей Громак подтвердил, что минивэн уже находится в разработке и будет рассчитан на пять или семь посадочных мест.

Весной того же года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что компания утвердила дизайн проекта B-Van, построенного на модернизированной платформе Vesta. Тогда же было объявлено, что прототип покажут на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году.

Однако уже во второй половине 2025 года появились сообщения о новых задержках. По данным неофициальных источников, инженеры решили пересмотреть практически утвержденный дизайн, а сроки реализации проекта начали сдвигаться. Впоследствии появились сведения о переносе возможного запуска на 2029 год.

Косвенно эти сообщения подтвердили и официальные заявления руководства компании. В декабре 2025 года Максим Соколов отметил, что сроки выхода минивэна будут зависеть прежде всего от состояния российского автомобильного рынка. По его словам, запуск новой модели в условиях слабого спроса не имеет экономического смысла, несмотря на продолжающуюся работу над проектом.

Самое свежее заявление прозвучало уже летом 2026 года. Президент «АвтоВАЗа» сообщил, что конкретных планов по запуску минивэна на платформе Vesta в настоящее время нет. По его словам, представленный ранее прототип остается поисковой моделью, а окончательное решение будет приниматься после оценки рыночной ситуации и результатов продаж автомобилей новой марки SKM, а также семиместного Largus.

Таким образом, хотя проект B-Van официально не закрыт, его серийное производство вновь оказалось под вопросом. Учитывая последние заявления руководства «АвтоВАЗа» и уже неоднократные переносы сроков, рассчитывать на появление нового отечественного минивэна в продаже раньше конца нынешнего десятилетия пока не приходится.

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Ранее инсайдеры писали, что новый минивэн Lada будет братом-близнецом кроссовера Lada Azimut, который сейчас находится на финальной стадии подготовки к запуску в серийное производство.

У своего родственника машина могла унаследовать ряд дизайнерских решений как снаружи, так и внутри, а также линейку двигателей, которая в случае с SUV-моделью на первых порах будет состоять из «вазовских» моторов на 1,6 и 1,8-литра, потенциальный ресурс которых мы разбирали в нашем недавнем материале.