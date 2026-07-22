Lada Azimut после 200 тысяч км: разбор потенциального ресурса главной новинки «АвтоВАЗа»

Рендер: соцсети

Lada Azimut по праву считается одной из самых ожидаемых новинок российского автопрома последних лет. Это первый полноценный кроссовер «АвтоВАЗа», созданный на современной отечественной платформе, которому предстоит конкурировать прежде всего с китайскими моделями в сегменте компактных SUV. Однако оценить его реальную надежность пока невозможно – серийное производство только готовится начаться, а значит автомобилей с большими пробегами еще попросту не существует.

Тем не менее некоторые выводы уже можно сделать. Главным аргументом служит то, что Azimut получит глубоко модернизированные атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые недавно были официально представлены «АвтоВАЗом». Несмотря на сохранение прежней архитектуры, оба мотора получили десятки конструктивных изменений, призванных повысить не только эффективность, но и долговечность.

Одним из наиболее важных нововведений стала «безвтыковая» конструкция. Теперь в поршнях предусмотрены специальные выборки, благодаря которым при обрыве ремня ГРМ клапаны не встречаются с поршнями. Это не отменяет необходимости своевременно менять ремень, однако существенно снижает риск дорогостоящего ремонта двигателя в случае его неожиданного обрыва.

Кроме того, оба агрегата получили унифицированную головку блока цилиндров, новые клапаны и направляющие втулки, модернизированные распредвалы, более производительный масляный насос, измененную систему охлаждения поршней, переработанную топливную аппаратуру и доработанную систему впуска. У двигателя 1,6 литра впервые появился фазовращатель на впускном распредвале, а конструкция моторов стала значительно более унифицированной.

Изображение: Lada

Все эти изменения действительно выглядят многообещающе с точки зрения ресурса. Более эффективное охлаждение поршней, увеличенная производительность масляного насоса, оптимизированная система смазки и снижение внутренних механических потерь должны положительно сказаться на долговечности агрегатов.

Однако говорить о конкретном ресурсе сегодня было бы преждевременно. Пока можно лишь предположить, что при качественном обслуживании новые двигатели способны приблизиться или даже превзойти показатели своих предшественников, однако подтвержденной статистики эксплуатации на пробегах 250–300 тысяч километров пока попросту не существует.

В пользу такой осторожной оценки говорит и опыт предыдущих атмосферных двигателей «АвтоВАЗа». При своевременной замене масла, отсутствии перегревов и соблюдении регламента обслуживания многие современные 16-клапанные моторы Lada уже сейчас способны проходить 250 тысяч километров и более без капитального ремонта.

На старте продаж Azimut будет комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором китайской компании WLY, уже знакомым по Lada Vesta. Позднее ожидается появление версии с новым турбированным двигателем и классической автоматической коробкой передач с гидротрансформатором.

Если механическая коробка традиционно считается наиболее предсказуемым вариантом с точки зрения ресурса, то вариатор пока еще продолжает накапливать статистику эксплуатации. На автомобилях Lada Vesta он в целом зарекомендовал себя неплохо, однако его долговечность, как и у большинства вариаторов, во многом зависит от условий эксплуатации.

Регулярная замена рабочей жидкости, отсутствие длительных пробуксовок, перегревов и резких стартов способны заметно продлить срок службы агрегата. Есть основания ожидать, что при грамотном обслуживании вариатор сможет пройти не менее 200–250 тысяч километров без капитального ремонта, однако подтвержденной массовой статистики по таким пробегам пока также недостаточно.

В конечном счете главным преимуществом Lada Azimut может оказаться вовсе не рекордный ресурс, а сочетание сравнительно простой атмосферной конструкции двигателя, доступности запчастей и глубоко модернизированной техники.

Если инженерам «АвтоВАЗа» действительно удалось устранить слабые места предыдущих поколений моторов, новый кроссовер имеет хорошие шансы стать одним из самых долговечных отечественных автомобилей последних лет. Но подтвердить это на практике смогут только первые владельцы, когда на одометрах их машин появятся действительно большие пробеги.

Серийное производство этой модели должны наладить уже в начале этой осени, а продажи начать до конца четвертого квартала. Сколько будет стоить новый кроссовер Lada пока неизвестно, но в качестве потенциальных цен этой модели инсайдеры называют вилку от 1 миллиона 900 тысяч до 2 миллионов 700 тысяч рублей в зависимости от версии.

***

Между тем, недавно мы разбирали потенциальный ресурс будущих конкурентов Lada Azimut из когорты китайских кроссоверов – от Geely Coolray / Belgee X50 до Haval Jolion.