Ferrari 296 GTS потерял в цене 130 тысяч долларов после 2100 км пробега

Изображение: Ferrari

Покупка нового суперкара далеко не всегда оказывается выгодной инвестицией. Очередным подтверждением этого стал почти новый Ferrari 296 GTS, который спустя всего 1300 миль (около 2100 км) пробега был продан значительно дешевле своей первоначальной стоимости.

Ferrari 296 дебютировал в 2021 году и стал первым серийным дорожным Ferrari с 120-градусным битурбированным двигателем V6. Модель пришла на смену F8 Tributo и ознаменовала новую эпоху электрификации марки, впервые объединив компактный бензиновый мотор с подключаемой гибридной системой. Несмотря на неоднозначную реакцию поклонников бренда из-за отказа от традиционного V8, автомобиль быстро стал одной из самых технологичных моделей Ferrari.

На аукционе Bring a Trailer был продан Ferrari 296 GTS 2025 года выпуска, оснащенный практически всеми доступными заводскими опциями. Автомобиль с пробегом всего около 1300 миль (2090 км) ушел с молотка за 373 тысячи 500 долларов (около 29 миллиона рублей).

При этом первоначальная стоимость суперкара составляла 504 тысячи 308 долларов. Таким образом, всего за несколько месяцев эксплуатации первый владелец потерял 130 тысяч 808 долларов. Если пересчитать эту сумму на пройденное расстояние, получится, что каждый километр пробега обошелся владельцу примерно в 62 доллара только за счет амортизации автомобиля.

Изображение: Ferrari

Под капотом Ferrari 296 GTS установлен 3-литровый битурбированный двигатель V6, развивающий 663 лошадиные силы. Вместе с электромотором, созданным с использованием технологий Формулы-1, суммарная отдача силовой установки достигает 830 лошадиных сил. Вся мощность передается на задние колеса через 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Гибридная система использует тяговую батарею емкостью 7,45 кВт/ч, которая позволяет проехать до 24 километров исключительно на электротяге. Разгон с места до 100 км/ч занимает менее трех секунд, а жесткая складная крыша убирается примерно за 14 секунд.

Изображение: Ferrari

Как ни странно, столь серьезная потеря стоимости произошла вовсе не из-за технических проблем. Автомобиль находился практически в идеальном состоянии и имел богатую комплектацию.

Только список дополнительных опций оценивался примерно в 131 тысячу долларов. В него входили фирменная окраска Tricolore, многочисленные карбоновые элементы, 20-дюймовые колесные диски, карбон-керамические тормоза, система подъема передней оси, спортивные сиденья, аудиосистема JBL и множество других дорогих опций.

Однако рынок подержанных автомобилей традиционно не компенсирует стоимость большинства заводских доработок. Для второго владельца решающими факторами остаются возраст машины, пробег и ее общее состояние, тогда как дорогостоящие индивидуальные опции практически не влияют на итоговую цену.

Впрочем, итоговая стоимость лота оказалась вполне соответствующей рыночной ситуации. По данным аналитиков, средняя цена Ferrari 296 GTS на вторичном рынке сейчас составляет около 390 тысяч долларов, поэтому результат аукциона нельзя назвать неожиданным.

Более того, новый Ferrari 296 GTS 2026 модельного года стоит примерно столько же – около 373 тысяч долларов в базовом исполнении. Получается, что покупатель этого экземпляра фактически бесплатно получил дополнительные заводские опции стоимостью свыше 130 тысяч долларов.

Подобная динамика давно характерна для серийных моделей Ferrari. Если лимитированные автомобили вроде 288 GTO, F40, F50, LaFerrari или F80 со временем дорожают благодаря ограниченному тиражу, то массовые модели бренда, включая 458 Italia, 488 GTB, F8 Tributo и теперь 296, традиционно сильнее всего теряют в цене именно в первые годы эксплуатации, после чего их стоимость постепенно стабилизируется.