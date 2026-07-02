Редкий Ferrari 288 GTO побил рекорд крупнейшего онлайн-аукциона еще до завершения торгов

Фото: Bring a Trailer

Один из самых редких и желанных суперкаров Ferrari – 288 GTO – стал главным лотом юбилейного, 250-тысячного аукциона онлайн-площадки Bring a Trailer. До окончания торгов остается еще 5 дней, однако автомобиль уже установил абсолютный рекорд платформы, собрав самую высокую ставку за всю историю ее существования.

Ferrari 288 GTO дебютировал в 1984 году как специальная модель для омологации в гоночную категорию FIA Group B. Несмотря на то, что этот класс вскоре прекратил существование, автомобиль стал родоначальником знаменитой линейки флагманских суперкаров Ferrari, в которую позднее вошли F40, F50, Enzo, LaFerrari и F80. Всего с 1984 по 1986 год было выпущено лишь 272 экземпляра 288 GTO.

На торги выставлен Ferrari 288 GTO 1985 года выпуска с пробегом всего 29 тысяч км, входящий в число первых двухсот произведенных автомобилей. Именно его руководство Bring a Trailer выбрало главным лотом своего юбилейного аукциона.

Фото: Bring a Trailer

Интерес коллекционеров оказался настолько высоким, что еще до завершения торгов максимальная ставка достигла 6,75 миллиона долларов (524 миллиона рублей по текущему курсу). Таким образом автомобиль уже установил новый рекорд платформы, превзойдя все предыдущие продажи. При этом эксперты ожидают, что финальная стоимость окажется еще выше.

Ferrari 288 GTO оснащен 2,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает около 400 лошадиных сил. Благодаря широкому использованию композитных материалов и кевлара в конструкции кузова автомобиль способен разгоняться до скорости свыше 300 километров в час.

Фото: Bring a Trailer

Несмотря на внешнее сходство с Ferrari 308 GTB, с технической точки зрения это полностью самостоятельная разработка, многие инженерные решения которой позже использовали при создании легендарного Ferrari F40.

Ранее Bring a Trailer уже устанавливал ценовые рекорды при продаже Mercedes-Benz 300 SL Roadster, Porsche Carrera GT и Ferrari LaFerrari Aperta, однако ни один из этих автомобилей не смог достичь столь высокой ставки еще до окончания торгов.

Именно поэтому эксперты считают, что нынешняя продажа Ferrari 288 GTO может стать одной из самых знаковых в истории онлайн-аукционов классических автомобилей.