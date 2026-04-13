«Король бездорожья» собирается возродиться раньше, чем все думали

Текст: Ростислав Архипов
Mitsubishi Pajero вернется в строй уже в конце года

Рендер: BestCarWeb

Слухи о том, что Mitsubishi готовит новое поколение Pajero, ходят в последние несколько лет. Считалось, что новый внедорожник появится в 2028 году. Но, как свидетельствуют утечки из Японии, премьера и запуск машины могут состояться гораздо раньше.

Официальные дилеры Mitsubishi в Японии по секрету раскрыли сроки появления нового «Паджеро» на рынке.

Автомобиль должны представить в августе или сентябре, а предварительные заказы на него могут открыться еще раньше. При этом поставки первым клиентам собираются начать уже в декабре этого года.

На большинстве рынков, как и прежде, машина будет носить имя Pajero, однако в Великобритании Mitsubishi собирается возродить для этой модели название Shogun.

Что касается североамериканского рынка, где существует высокий спрос на большие внедорожники, то там новый внедорожник могут назвать Montero.

Напомним, совершенно новый Mitsubishi Pajero будет разработан собственными силами компании без участия сторонних брендов (ранее слухи связывали этот проект с Nissan).

Автомобиль будет базироваться на рамном шасси пикапа L200/Triton, который обеспечит ему превосходные внедорожные характеристики.

Размеры кузова, как ожидается, будут аналогичны родственному утилитарнику в версии GRS. Длина внедорожника может составить 5,4-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,8-метра при колесной базе в 3,1-метра.

Что касается силовых установок, то новый Mitsubishi Pajero может застолбить за собой тот же 2,4-литровый турбодизельный мотор, который положен пикапу L200/Triton. Его мощность в «грузовичке» составляет 204 лошадиные силы, но в случае с внедорожником может оказаться выше. Кроме того, не исключен вариант, при котором новый «Паджеро» будет оборудован подключаемой гибридной силовой установкой, которая заметным образом улучшит показатели его топливной экономичности.

Все изменения, внесенные в проект возрожденного Mitsubishi Pajero, должны сделать из него очень конкурентоспособный автомобиль, обещающий навязать борьбу многим моделям в своем популярном сегменте, в том числе мировому бестселлеру Toyota Land Cruiser.

редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

Читайте также:

Последние новости:

Новая Toyota Corolla Cross будет поразительно похожа на Toyota RAV4

На продажу выставили «Волгу» с двигателем Toyota Prado и японской АКПП Aisin

Бюджетный «паркетник» Suzuki S-Presso показался в новом виде

В Европе разработали оригинальную палатку на колесах за 1,2 миллиона рублей

Новая Mazda «тройка» отметилась на первых неофициальных изображениях

Следующий Nissan X-Trail получит более эффективную силовую установку и другой дизайн

Популярные минивэны Toyota получили ультраагрессивный заводской обвес

Новый городской «паркетник» Mazda почти готов к премьере

Один из самых прочных Mercedes в истории продают в идеальном состоянии за смешные деньги

Наконец-то не фикция: Toyota показала реальный RAV4 GR Sport

Автомобиль, на котором держится Toyota, вот-вот полностью изменится

3 мотора Nissan, от которых надо держаться подальше

На рынке России начались продажи BMW X7, за которым не угнаться

Следующая Mazda MX-5 может оказаться совсем другой

