Сборку новых Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Delica D:6 могут доверить человекоподобным роботам

Рендер: Carview

Mitsubishi объявила о начале разработки человекоподобных роботов, которые в будущем будут работать на производственных предприятиях компании. Их серийный выпуск планируется начать уже в 2027 году, а первыми испытания пройдут на заводе в Киото, после чего распространятся на другие площадки марки в том числе за пределами Японии. Как раз на этот период намечен запуск серийного производства нового поколения внедорожника Pajero и, возможно, новой Delica D:6.

В последние годы автопроизводители все активнее внедряют роботизацию на производстве. Если традиционные промышленные роботы уже давно выполняют сварку и окраску кузовов, то человекоподобные машины считаются следующим этапом автоматизации. Они способны работать рядом с людьми и выполнять более сложные операции, не требующие создания отдельных роботизированных линий.

Mitsubishi Motors объявила о сотрудничестве со стартапом Highlanders, основанным при Токийском университете, для разработки и производства человекоподобных роботов. Производственной площадкой станет предприятие компании в Киото, а массовый выпуск таких гуманоидов может начаться уже в 2027 году.

Как сообщают японские СМИ, в перспективе Mitsubishi рассчитывает выйти на объем производства до 1000 роботов в месяц.

На первом этапе человекоподобные роботы будут проходить испытания на заводе по выпуску двигателей в Киото. Они получат систему искусственного интеллекта и будут рассчитаны на совместную работу с людьми, выполняя операции, которые ранее было сложно автоматизировать с помощью традиционных промышленных роботов.

Пока Mitsubishi не сообщала, что такие роботы будут использоваться при производстве конкретных моделей автомобилей. Однако в будущем, по мере развития технологии, они могут появиться и на сборочных линиях новых моделей марки, включая ожидаемые Mitsubishi Pajero, Delica D:6 и Outlander.

Особенность проекта заключается в том, что Mitsubishi выступает не только заказчиком технологии, но и производителем роботов. Компания намерена использовать свободные площади своего предприятия в Киото для их самостоятельной сборки, а разработка ведется совместно с фирмой Highlanders.

Основной причиной запуска проекта называется нехватка рабочей силы в японской промышленности. Автопроизводители все чаще сталкиваются со старением квалифицированных специалистов и дефицитом новых кадров, поэтому активно ищут способы автоматизации производства.

При этом в Mitsubishi подчеркивают, что цель проекта заключается не в полной замене сотрудников. Напротив, компания рассчитывает создать производственную среду, в которой люди и роботы смогут эффективно работать вместе.

Подобными технологиями сегодня занимаются и другие автопроизводители. Так, Tesla разрабатывает человекоподобного робота Optimus, а BMW уже проводит испытания подобных машин на своих предприятиях. Однако Mitsubishi рассчитывает не только использовать собственных роботов, но и в перспективе рассмотреть возможность их поставок другим производителям.

Если проект окажется успешным, человекоподобные роботы со временем смогут выполнять значительно больше операций, чем производство двигателей, включая участие в сборке автомобилей.

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Что касается самого внедорожника Mitsubishi Pajero нового поколения, то его официальную премьеру ждут уже в этом году. Следом на ним справить дебют должен минивэн Mitsubishi Delica D:6, который может показаться в серийном обличии в течение 2027-го.