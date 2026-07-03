Новый Mitsubishi Pajero может бросить вызов сразу двум Toyota Land Cruiser

Рендер: Daily-Motor

Компания Mitsubishi Motors официально подтвердила возвращение легендарного внедорожника Pajero, объявив, что мировая премьера модели нового поколения состоится осенью 2026 года. Одновременно японский автопроизводитель опубликовал первый тизер автомобиля, который, как ожидается, будет напрямую конкурировать сразу с двумя «Ленд Крузерами» Toyota.

Первое поколение Mitsubishi Pajero дебютировало в 1982 году и быстро стало одной из самых узнаваемых моделей японской марки. Внедорожник прославился победами в ралли-марафоне «Дакар», высокой надежностью и выдающимися возможностями на бездорожье. За все время по миру было реализовано более 3,25 миллиона экземпляров Pajero, а производство модели для японского рынка завершилось в 2019 году.

Ожидается, что новый Pajero получит полностью переработанный дизайн, выполненный в современной фирменной стилистике Mitsubishi.

Переднюю часть украсят широкая горизонтальная решетка радиатора, вертикальные светодиодные дневные ходовые огни и объединенная световой полосой оптика с отдельно расположенной эмблемой марки. Сзади ожидаются вертикальные фонари и горизонтальная линия освещения, которая визуально подчеркнет ширину кузова.

По предварительной информации, внедорожник сохранит рамную конструкцию. В его основу должна лечь модернизированная платформа нового Mitsubishi Triton, которая позволит совместить высокую проходимость с более комфортным поведением на дорогах общего пользования.

Базовым силовым агрегатом, как ожидается, станет 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 л.с. и 470 Нм крутящего момента.

Гораздо больший интерес вызывает возможное появление версии PHEV. По слухам, внедорожник получит силовую установку, разработанную на базе технологий Outlander PHEV. В ее состав войдут 2,4-литровый бензиновый двигатель MIVEC и два электромотора, а суммарная мощность системы составит около 300–320 л.с. Максимальный крутящий момент может достигнуть 700 Нм, а запас хода исключительно на электротяге – около 100 километров.

Кроме новой силовой установки, Pajero приобрести получить специально настроенную подвеску, более качественные материалы отделки салона и современный комплекс электронных ассистентов.

Главным соперником новинки на японском рынке местные инсайдеры видят Toyota Land Cruiser 250, но не только. В более дорогих комплектациях модель сможет поконкурировать даже с Land Cruiser 300. Ожидается, что стоимость внедорожника составит от 5,5 до 7 миллионов иен в зависимости от версии (2,6 – 3,3 миллиона рублей), что практически совпадает с прайс-листом Land Cruiser 250 (от 5,8 миллиона иен или от 2,8 миллиона рублей).

Кроме того, японские источники сообщают, что позднее линейку может пополнить спортивная модификация Ralliart. По предварительным данным, ее мощность составит около 450 л.с.

Ранее в прессе начали ходить слухи о возрождении еще одной модели, связанной с Pajero, а конкретно его компактного родственника с названием Pajero Sport. Впрочем, пока никаких подтвержденных сведений на тему того, как машина будет выглядеть и как будет оснащена, нет.