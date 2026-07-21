В Японии представили продуманный внедорожный автодом DN-75: цена – 6,75 млн рублей

Фото: Direct Cars

Японская компания Direct Cars представила новый автодом DN-75, построенный на базе Toyota Camroad. Новинка сочетает внедорожный дизайн, практичные решения для путешествий и роскошный интерьер, а стартовая стоимость модели составляет 13,98 миллиона иен (около 6,75 миллиона рублей).

Toyota Camroad уже много лет считается одной из самых популярных платформ для создания японских автодомов. На ее базе выпускаются десятки моделей различных производителей, однако большинство из них ориентированы прежде всего на комфорт, тогда как Direct Cars решила совместить жилой модуль с внедорожным стилем и повышенной практичностью.

Новый автодом DN-75 заметно отличается от большинства кемперов на базе Toyota Camroad. Разработчики сделали ставку на сочетание внедорожного характера с интерьером премиального уровня, создав модель для длительных путешествий как по асфальту, так и по менее подготовленным дорогам.

Несмотря на классическую для подобных автомобилей надстройку над кабиной, экстерьер выполнен в необычной стилистике. Кузов получил строгие прямые линии, массивные защитные элементы и оформление, напоминающее полноценный экспедиционный внедорожник.

Практичность стала одной из главных особенностей новинки. Кузов покрыт специальной краской, устойчивой к царапинам и загрязнениям, а нижняя часть защищена рифлеными металлическими панелями, которые помогают уберечь автомобиль от повреждений, например при движении по гравийным дорогам.

По бокам кузова предусмотрены крепления для дополнительного оборудования. Владельцы смогут установить канистры с топливом, багажные боксы, лопаты и другое туристическое снаряжение. На крыше также предусмотрены направляющие для перевозки дополнительного груза.

Коллаж: Daily-Motor/Direct Cars

Сзади установлены большие двустворчатые двери, обеспечивающие удобный доступ в просторное багажное отделение. Такое решение облегчает погрузку крупногабаритного оборудования, а встроенная подсветка делает использование автомобиля комфортнее в темное время суток.

Внутри DN-75 больше напоминает номер современного отеля, чем традиционный кемпер. Основную часть жилой зоны занимает большой диван с регулируемыми сиденьями, а открытая планировка визуально увеличивает пространство салона.

Над кабиной расположено полноценное спальное место. Под ним скрывается крупный телевизор, а дополнительная откидная кровать позволяет увеличить количество спальных мест.

Кухонный блок разместили рядом с задним входом. Он оснащен съемной плитой, которую можно использовать не только внутри автомобиля, но и на улице. Душ также можно вывести наружу через окно, превратив его в летний душ.

Коллаж: Daily-Motor/Direct Cars

Еще одной особенностью стали сразу два холодильника с независимой регулировкой температуры. Такое решение позволяет одновременно хранить различные продукты и напитки, что особенно удобно во время длительных путешествий.

В стандартное оснащение входит бытовой кондиционер, аккуратно интегрированный в интерьер, а питание всех систем обеспечивают литий-ионные аккумуляторы, позволяющие пользоваться оборудованием вдали от внешних источников электроэнергии.

Для оформления салона использованы мебель с плавными линиями, мягкая подсветка и сочетание аналоговых клавиш с современными цифровыми элементами управления. Центральная панель позволяет контролировать освещение, электропитание, аудиосистему и другое оборудование автомобиля.

Производитель также предлагает широкий выбор дополнительных опций, включая улучшенную отделку водительской зоны, кожаную обивку элементов интерьера и новые чехлы сидений.

Стоимость Direct Cars DN-75 в Японии в базовой конфигурации составит 13 миллионов 980 тысяч иен, что эквивалентно сумме примерно в 6,75 миллиона рублей. В компании уже заявили, что в дальнейшем линейка пополнится еще двумя моделями, выполненными в той же стилистике: компактным кемпером на базе кей-кара и жилым прицепом.

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Кстати, недавно мы писали о другом, не менее интересном проекте автокемпера из Японии за плюс-минус те же самые деньги, правда в его основе лежит не грузовичок Toyota Camroad, а фургон Toyota Hiace. Машина получила имя TR500 C-LH. Ее разработчиком выступила местная фирма RV Trust. Цены на такой компактный автодом в Японии стартуют от 14 миллионов 300 тысяч иен (порядка 6,9 миллиона рублей).