Honda отказалась от 1,5-литрового турбомотора в тайском Civic: седан полностью перешел на гибриды

Фото: Honda

Honda представила обновленный Civic 2026 модельного года для рынка Таиланда. После модернизации седан полностью перешел на гибридные силовые установки e:HEV, а знакомый 1,5-литровый турбированный двигатель окончательно исчез из линейки.

Honda Civic выпускается с 1972 года и за это время сменил одиннадцать поколений. На протяжении десятилетий модель предлагалась с атмосферными и турбированными бензиновыми двигателями, однако в последние годы Honda постепенно расширяет использование фирменной гибридной системы e:HEV.

Накануне Honda официально представила обновленный Civic 2026 модельного года в Таиланде. Главным изменением стало то, что модельный ряд теперь полностью состоит из гибридных версий e:HEV. Одновременно компания прекратила выпуск модификаций с 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем.

Фото: Honda

Как и прежде, покупателям предложат три комплектации: e:HEV EL, EL+ и RS. При этом начиная с версии EL+ автомобиль оснащается системой контроля слепых зон (BSI) и системой предупреждения о поперечном движении при движении задним ходом (CTM), которые работают вместе с комплексом электронных ассистентов Honda SENSING.

Главной новинкой стала спортивная комплектация RS. Именно она первой получила систему S+ Shift, ранее представленную на новом Honda Prelude.

Фото: Honda

Комплекс объединяет сразу несколько технологий, включая Step Shift Control, Sports Adaptive Control и Active Sound Control. Они имитируют работу 8-ступенчатой автоматической коробки передач, позволяя водителю переключать виртуальные передачи с помощью подрулевых лепестков. Дополняют эффект цифровой тахометр и аудиосистема, воспроизводящая звук двигателя.

Также версия RS получила расширенное оснащение. В него вошли полностью цифровая 10,2-дюймовая приборная панель, аудиосистема Bose с 12 динамиками, двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые легкосплавные диски матово-черного цвета и двухцветная отделка салона в черно-красной гамме.

Для модели стали доступны новые цвета кузова Urban Grey Pearl и Blazing Red Pearl. Кроме того, Honda подготовила специальную серию Red Concept тиражом 90 экземпляров. Такие автомобили отличаются черными эмблемами, светодиодными накладками на пороги и эксклюзивными 18-дюймовыми колесными дисками.

Технически все версии Civic теперь оснащаются фирменной гибридной системой Honda e:HEV. В ее состав входят 2-литровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, два электромотора и трансмиссия e-CVT. Совокупная отдача силовой установки составляет 184 лошадиные силы и 315 Нм крутящего момента.

Гибрид поддерживает три режима работы – полностью электрический, гибридный и с использованием двигателя внутреннего сгорания. По данным Honda, средний расход топлива достигает 23,3 км на литре бензина (по привычной в России системе исчисления это примерно 4,3 литра бензина на 100 км).

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Параллельно Honda работает над следующим поколением Civic, о чем мы недавно рассказывали в нашем большом материале. Более того, в нем были представлены первые рендерные изображения этого автомобиля, обещающие этой модели более угловатый и агрессивный внешний облик, чем у актуальной 4-дверки.