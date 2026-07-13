Honda Civic следующего поколения станет легче на 90 кг и получит более экономичный гибрид

Рендер: Theottle

Honda продолжает испытания Civic двенадцатого поколения, премьера которого, по данным зарубежных СМИ, может состояться уже в конце 2026 года или в начале 2027-го. Несмотря на плотный камуфляж тестовых автомобилей, независимые дизайнеры уже представили первые рендеры будущей модели, а также появились новые подробности о технических изменениях.

Honda Civic остается одной из самых успешных моделей японской марки. С момента дебюта первого поколения в 1972 году по всему миру было продано более 30 миллионов автомобилей. За более чем полувековую историю Civic превратился из компактного городского автомобиля в одну из ключевых моделей сегмента C, успешно конкурируя с Toyota Corolla, Mazda3 и Hyundai Elantra.

Судя по ранее публиковавшимся в Сети шпионским фотографиям, пока прототип нового Civic использует кузов нынешней модели, однако рендеры, созданные на основе нового фирменного стиля Honda, предполагают заметно более агрессивную внешность. Автомобиль может получить узкие светодиодные фары, переработанный передний бампер и дизайн, вдохновленный электрическим кроссовером Honda e:NS2 и последним поколением Insight.

Рендер: Theottle

Главные изменения коснутся технической части. По неофициальным данным, Civic следующего поколения перейдет на модернизированную платформу, которая позволит снизить массу автомобиля примерно на 90 кг. Одновременно инженеры увеличат жесткость кузова и расширят колею, что должно положительно сказаться на управляемости и устойчивости на высоких скоростях.

Кроме того, новинка получит новую систему Motion Management System, которая будет работать вместе с обновленным комплексом Agile Handling Assist. Среди новых функций заявлен электронный контроль кренов кузова, позволяющий сделать прохождение поворотов более точным и стабильным.

Под капотом сохранится гибридная силовая установка e:HEV с 2-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, однако она будет существенно модернизирована. По оценкам Honda, средний расход топлива может снизиться примерно на 30% по сравнению с нынешней системой, одновременно улучшатся динамические характеристики.

Еще одной особенностью станет система Honda S+ Shift, впервые представленная на новом Prelude. За счет программного управления она имитирует работу классической коробки передач, воспроизводя характерные переключения и изменение крутящего момента, что должно сделать управление гибридом более эмоциональным.

Для сокращения затрат Honda также продолжит унификацию модельного ряда. Ожидается, что около 60% компонентов новый Civic разделит с моделями HR-V, CR-V и Accord, что позволит ускорить разработку и сделать производство более эффективным.

По предварительной информации, мировая премьера Honda Civic двенадцатого поколения состоится в период с конца 2026 года до начала 2027-го. А уже во второй половине следующего года состоится премьера обновленной версии его старшего брата Accord, о чем мы подробно рассказывали в одном из наших недавних материалов.