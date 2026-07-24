Глава Toyota намекнул на кризис в компании: будущее бренда может зависеть от новой Corolla

Изображение: Toyota

Председатель совета директоров Toyota Акио Тойода признал, что внутри компании растет ощущение кризиса. По его словам, японскому автогиганту необходимо быстрее адаптироваться к меняющемуся рынку, а одной из ключевых моделей в ближайшие годы должна стать Corolla нового поколения.

Toyota Corolla выпускается с 1966 года и остается самым массовым автомобилем в истории мирового автопрома. За почти 60 лет по всему миру было реализовано более 57 миллионов экземпляров модели, которая неоднократно становилась основой для внедрения новых технологий японской марки.

Руководство Toyota все чаще говорит о необходимости ускорить развитие компании на фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. В интервью японскому телеканалу NHK председатель совета директоров компании Акио Тойода заявил, что внутри Toyota ощущается серьезный кризис, а одной из важнейших моделей будущего станет Corolla следующего поколения.

По словам Тойоды, именно Corolla остается символом бренда Toyota, поэтому ее дальнейшее развитие играет особую роль для компании. Он отметил, что традиционные подходы к созданию автомобилей уже не гарантируют успеха в условиях стремительно меняющегося рынка.

Глава компании подчеркнул, что главной угрозой считает не появление новых конкурентов или развитие технологий, а самоуспокоенность внутри самой Toyota.

«Corolla – это символ Toyota», – заявил Тойода. По его словам, если компания перестанет меняться и реагировать на вызовы рынка, это может привести к серьезным последствиям.

Во время интервью также выступили инженеры Toyota, которые признали, что темпы разработки новых автомобилей в компании уже уступают скорости, с которой работают китайские производители. Один из инженеров прямо заявил, что, по его мнению, Toyota сегодня проигрывает Китаю в этой области.

Как отмечают японские СМИ, Toyota связывает большие ожидания с новым поколением Corolla. Предполагается, что модель получит полностью электрическую модификацию, которая станет одной из ключевых в стратегии электрификации компании.

Впрочем, сама Toyota пока официально не раскрывала технические характеристики будущей электрической Corolla и не подтверждала сроки ее появления. Известно лишь, что компания продолжает расширять линейку электромобилей, одновременно сохраняя курс на развитие гибридных, подключаемых гибридных и водородных технологий.

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Ранее независимые дизайнеры публиковали первые неофициальные рендерные изображения новой Toyota Corolla. Если верить получившимся картинкам, машина может сохранить большинство экстерьерных решений, заданных одноименным концептом, представленным в октябре 2025 года на автосалоне Japan Mobility Show.

Тот автомобиль, напомним, выделялся футуристичным внешним обликом, выполненным в стиле электрической линейки компании bZ.