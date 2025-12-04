Toyota Corolla/Corolla Touring готовится к следующему поколению

Проект следующей генерации Toyota Corolla, в том числе универсала Touring, приближается к реализации. Машину готовят сразу в трех ипостасях: как гибрид, подключаемый гибрид и даже электрокар. Премьера первых двух намечена на вторую половину 2027 года, а пока в японской прессе об этой важной для «Тойоты» модели появляются ранее неизвестные подробности.

Инсайдеры пишут, что название «Королла» давно известно в Японии. И компания не собирается делать резкие изменения, которые покупатели не смогут принять без какого-либо дискомфорта.

Концепт-кар Toyota Corolla 2025

В основу разработки ляжет недавний концепт Corolla, представленный на выставке Японской мобильности в Токио в этом году.

На ранних этапах массового производства основное внимание будет уделяться версии с бензиновым мотором, гибриду и подключаемой гибридной системе, а электрический двигатель появится в «Королле» позднее.

Рендер нового поколения Toyota Corolla

В основу бензиново-электрических агрегатов ляжет 1,5-литровый 4-цилиндровый и 2-литровый двигатель с оптимизированной аккумуляторной батареей с электрической системой.

Первостепенное внимание будет уделено тишине и удобству в повседневной эксплуатации. Мультимедийную платформу машины построят на архитектуре Arene, которая ранее досталась свежему RAV4.

Мультимедийна система Toyota Arene

Ожидается, что передняя часть кузова машины будет заметным образом перелицована, что сделает общий дизайн «Короллы» более агрессивным.

В интерьере основной акцент будет сделан на улучшении удобства эксплуатации и эргономике, а не на громоздких мониторах.