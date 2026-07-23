Рамный внедорожник Toyota Fortuner нового поколения может оказаться близнецом пикапа Hilux

Фото: Toyota

Toyota продолжает работу над новым поколением рамного внедорожника Fortuner. Ожидается, что модель получит внешний вид в стиле нового Hilux, более технологичный салон и расширенный список электронных систем помощи водителю.

Toyota Fortuner дебютировал в 2005 году и с самого начала строился на базе пикапа Hilux. Благодаря общей платформе внедорожник традиционно разделяет с ним многие технические решения, включая силовые агрегаты и конструкцию шасси. На многих рынках Fortuner считается одной из самых популярных рамных моделей Toyota.

По слухам, Toyota готовит к премьере новое поколение внедорожника Fortuner, которое, как ожидается, получит фирменный дизайн в стиле недавно представленного Hilux. Предполагается, что именно новый пикап станет ориентиром для оформления экстерьера будущего SUV.

Новый Toyota Hilux уже поступил в продажу на ряде зарубежных рынков, а также появился у российских компаний, занимающихся параллельным импортом. Автомобиль получил полностью переработанную внешность, выполненную в новом фирменном стиле Toyota, который зарубежные СМИ называют Cyber Sumo.

Пикап отличается более угловатой передней частью кузова, крупной решеткой радиатора с сотовым рисунком, узкими светодиодными фарами, рельефным капотом, крупной надписью TOYOTA на передней части и более выразительными боковыми панелями. Также модель получила новые бамперы и узкие вертикальные задние фонари.

По данным зарубежных изданий, многие из этих дизайнерских решений будут использованы и при создании Toyota Fortuner следующего поколения. Ожидается, что внедорожник обзаведется увеличенной решеткой радиатора, новым передним бампером, более тонкими светодиодными дневными ходовыми огнями и переработанной головной оптикой.

Шпионские фотографии прототипов также указывают на изменения в задней части кузова. Предполагается, что Fortuner получит новую дверь багажника, модернизированный задний бампер и более узкие светодиодные фонари, которые будут заходить на боковины кузова.

Фото: Toyota

Не менее серьезные перемены ожидаются в салоне. Внедорожник может получить мультимедийную систему с увеличенным 12,3-дюймовым сенсорным экраном, полностью цифровую приборную панель аналогичной диагонали и более современную архитектуру передней панели.

Кроме того, ожидается дебют комплекса электронных ассистентов Toyota Safety Sense. В оснащение модели также могут войти беспроводная зарядка для смартфонов, передние сиденья с электрорегулировками и вентиляцией, система кругового обзора, расширенные онлайн-сервисы и возможность обновления программного обеспечения «по воздуху» (OTA).

По предварительным данным, линейка двигателей останется прежней. Покупателям предложат атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, а также 2,8-литровый турбодизель. Последний, как ожидается, будет доступен в версии с мягкогибридной системой Toyota Neo Drive.

Сроки официальной премьеры следующей генерации Toyota Fortuner пока не раскрываются, но, скорее всего, дебют этого рамного внедорожника состоится до конца 2026 года, а его продажи начнутся уже в 2027-м.