Новый Toyota Fortuner может дебютировать в конце 2026 года, но продажи стартуют только в 2027-м

Рендер: Theottle

Toyota продолжает испытания Fortuner нового поколения. По данным зарубежной прессы, мировая премьера внедорожника состоится до конца 2026 года, а на рынок он выйдет уже в 2027-м.

Toyota Fortuner впервые появился в 2004 году как рамный внедорожник, созданный на базе пикапа Hilux. За годы существования модель стала одним из ключевых SUV марки на многих рынках Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки благодаря сочетанию рамной конструкции, полного привода и практичности.

Инсайдерские утечки указывают на то, что разработка Toyota Fortuner третьего поколения находится на завершающей стадии. В феврале 2026 года замаскированные прототипы внедорожника были замечены во время дорожных испытаний в Таиланде, а теперь появились сведения о сроках дебюта модели.

Рендер: Theottle

Сообщается, что мировая премьера нового Fortuner состоится в конце 2026 года, тогда как продажи должны начаться в 2027-м. При этом официальных сроков выхода модели на отдельных рынках Toyota пока не раскрывает.

Ожидается, что новый Fortuner будет построен на обновленной платформе IMV, которую также получил Hilux нового поколения. На этой же архитектуре основан и совершенно новый компактный вездеход Land Cruiser FJ, недавно ставший доступным для заказа в России.

По предварительным данным, внедорожник сохранит знакомую линейку силовых агрегатов. Речь идет о 2,4-литровом дизельном двигателе GD-6 мощностью 150 л.с. и 400 Нм, а также о 2,8-литровом GD-6, который развивает 204 л.с. и 500 Нм. Последний, как ожидается, сохранит версию с 48-вольтовой системой мягкого гибрида.

Кроме того, новый Hilux уже предлагается на некоторых рынках в полностью электрическом исполнении. Появится ли аналогичная модификация в линейке Fortuner, пока неизвестно.

Рендер: Theottle

Если информация подтвердится, в будущем семейство нового Fortuner также может пополниться спортивной версией GR Sport. Пока же Toyota продолжает испытания модели, а все подробности о внедорожнике должны раскрыть ближе к его официальной премьере.

Ранее визуализацию внешнего облика этой модели представил известный цифровой художник «Theottle» (иллюстрации к этому материалу). Машина на них получила оформление передней части кузова в стиле «свежего» Hilux, но обзавелась собственными «уникальными» боковинами и кормой.