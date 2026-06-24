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В России продают среднеразмерный кроссовер Dacia Bigster, который мог стать новой Lada Niva Plus

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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На российском авторынке начали предлагать новый кроссовер Dacia за 5,27 млн рублей

В России продают среднеразмерный кроссовер Dacia Bigster, который мог стать новой Lada Niva Plus
Фото: Dacia

В России начали предлагать новый кроссовер Dacia Bigster. Автомобиль уже доступен для заказа через компании, занимающиеся параллельным импортом, но стоит ровно в 2 раза дороже, чем в Европе, где налажен его выпуск.

Впервые концепт Dacia Bigster был показан концептуальной версии в 2021 году. Автомобиль стал демонстрацией нового направления развития бренда и должен был вывести Dacia в более высокий сегмент рынка. Серийная версия, дебютировавшая в 2024 году, сохранила основные идеи концепта. 

Еще на момент премьеры прототипа «Бигстера» считалось, что на его платформе будет построен внедорожник Lada Niva нового поколения в удлиненной версии Plus (архитектура CMF-B), но, как известно, история распорядилась иначе.

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Длина кроссовера составляет около 4,6 метра, что делает его конкурентом таких популярных моделей, как Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sportage.

В России продают среднеразмерный кроссовер Dacia Bigster, который мог стать новой Lada Niva Plus
Фото: Dacia

Привезенная в Россию машина обладает богатым оснащением, в которое входят панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей и система кругового обзора.

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового бензинового ДВС, развивающей 155 лошадиных сил мощности, что позволяет ввозить такие машины с использованием льготного утильсбора для физлиц. В качестве коробки передач предлагается «робот». Привод – передний, но в Европе Bigster продается в том числе в полноприводной модификации. 

В России продают среднеразмерный кроссовер Dacia Bigster, который мог стать новой Lada Niva Plus
Фото: Dacia

Стоимость такого автомобиля, добравшегося до российского авторынка, составляет 5 миллионов 270 тысяч рублей. Для сравнения, в Германии цена нового Dacia Bigster в аналогичной комплектации и подобном уровне оснащения составляет 30 тысяч 990 евро, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 625 тысяч рублей по нынешнему курсу валют. 

Напомним, в начале 2020-х именно архитектуру Bigster (CMF-B) называли одной из возможных основ для перспективного проекта Lada Niva Plus. 

Тогда Renault контролировал «АвтоВАЗ» и рассматривал различные варианты расширения семейства Niva за счет современных платформ альянса. Однако после ухода французской компании из России эти планы были пересмотрены, и в итоге «вазовцы» остались не только без новой Lada Niva Plus, но и без простой версии нового поколения этой модели. 

Впрочем, сейчас на финальной стадии готовности находится другой SUV-проект тольяттинцев, который носит имя Azimut. Его строят на российской платформе B/C, аналогичной той, что использовалась при создании семейства Lada Vesta. Серийный запуск «паркетника», если все пойдет по плану, ждут в начале этой осени.

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