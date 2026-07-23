Новый Honda Element показали на первых рендерах

Рендер: Apollo News Service

Honda рассматривает возможность возрождения культового внедорожника Element. Если проект получит зеленый свет, модель может выйти на рынок в 2030 году, получив современную гибридную силовую установку, новый дизайн и сохранив практичность, благодаря которой оригинальный Element приобрел культовый статус.

Honda Element дебютировал в 2003 году на североамериканском рынке. Автомобиль отличался необычным угловатым дизайном, отсутствием центральной стойки кузова, задними дверями, открывающимися против хода движения, а также практичным салоном с влагостойким покрытием пола и широкими возможностями трансформации. Производство модели завершилось после 2011 модельного года.

Недавно Honda подтвердила, что собирается вернуть в свою линейку один из самых необычных автомобилей в своей истории. По информации японских СМИ, японский производитель рассматривает возможность выпуска нового поколения внедорожника Element, который способен занять нишу между нынешними HR-V (Vezel) и CR-V.

По предварительной информации, производство может стартовать во втором квартале 2029 года, а рыночный дебют ожидается в течение 2030-го.

Интерес к возможному возвращению Element объясняется изменившейся ситуацией на мировом рынке. За последние годы заметно вырос спрос на внедорожники с брутальным угловатым дизайном, ориентированные не только на городскую эксплуатацию, но и на активный отдых. Именно в этом сегменте сегодня успешно представлены такие модели, как Toyota Land Cruiser 250, Suzuki Jimny, Land Rover Defender и Ford Bronco Sport.

На этом фоне в нынешней линейке Honda отсутствует автомобиль с подобной концепцией. Несмотря на наличие моделей HR-V, ZR-V и CR-V, компания пока не предлагает внедорожник с ярко выраженным внедорожным стилем и повышенной практичностью.

Рендер: Apollo News Service

Если верить свежим рендерам, опубликованным в сети, новый Element сохранит узнаваемый квадратный силуэт своего предшественника, но получит современное оформление в актуальном фирменном стиле Honda. Ожидается появление массивных колесных арок, защитного пластикового обвеса и более выразительной передней части.

Одной из главных интриг остается конструкция кузова. Именно оригинальные задние двери, открывающиеся против хода движения, и отсутствие центральной стойки были визитной карточкой первого Element. Пока неизвестно, сохранит ли новая модель такое решение, однако журналисты считают, что Honda постарается оставить хотя бы часть этих фирменных особенностей.

Также предполагается, что внедорожник получит совершенно новую платформу. Скорее всего, использование архитектуры нынешнего CR-V может оказаться затруднительным, если инженеры решат сохранить бесстоечную конструкцию кузова. Поэтому не исключено применение новой гибридной платформы.

Ожидается, что в основу силовой установки ляжет гибридная система Honda нового поколения. Ранее компания объявила о планах вывести на рынок к марту 2030 года сразу 15 новых гибридных моделей. По предварительной информации, в их основе будут использоваться новые 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели, работающие в составе гибридной системы, а для отдельных версий может быть доступен полный привод.

Выпуск нового Element могут наладить на заводе Honda в американском штате Огайо, где производилось первое поколение модели. Предполагаемый объем производства составит около 100 тысяч автомобилей в год.

***

Ранее стало известно о планах Honda вернуть в свою модельную линейку на родине минивэн Elysion, который будет позиционироваться как потенциальный конкурент Toyota Alphard.